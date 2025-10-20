Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin Cenazesi Toprağa Verildi

Balıkesir'de cezaevi firarisi tarafından öldürülen uzman çavuş Kemal Ekri, Ankara'daki törenin ardından Elvanköy Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 14:45
Uzman Çavuş Kemal Ekri Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cenaze Töreni

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik tarafından aracı gasbedilerek öldürülen uzman çavuş Kemal Ekri, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Ekri için Etimesgut'taki Ahimesut Söğüt Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene devlet erkanı, Ekri'nin ailesi, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri de aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cenaze namazının ardından Ekri'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Elvanköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Aileden Duygular

Törende asker üniforması giyen kardeşi Burak Ekri, ağabeyine yönelik saldırıyı "kalleşçe" olarak nitelendirdi. Burak Ekri şu ifadeleri kullandı: "Ağabeyim bu zamana kadar hep devletine en iyi katkıyı sağlamaya çalıştı. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da görev yaptı. Daha bizim bilmediğimiz birçok yerde görev yaptı ama sonu bu olmamalıydı. Çok başarılı bir askerdi. Ben de çok severdim. O da beni çok severdi. Benim üzerimde hayalleri vardı. Bana diyordu ki 'Birlikte göreve gideceğiz. Sen de asker olacaksın, ben seni ona eğitiyorum' derdi."

Ekri'nin dayısı Oktay Baranlıoğlu ise duygularını, "Ankara'dan Balıkesir'e bir hafta önce gitmişti. 7 yıldır Irak'ta, Suriye'de, Libya'da sürekli dışarıda operasyonlardaydı. Birliği Balıkesir'de olduğu için oraya da zaten bir hafta önce gitmişti. Kardeşinin düğünü vardı. Düğünden sonra gönderdik. Gördüğünüz gibi 7 yıldır Suriye gibi yerlerde başına bir şey gelmedi. Gerçekten çok tarifsiz acı yaşıyoruz. Vatan sağ olsun." sözleriyle dile getirdi.

Olayın Detayları

Olay, 19 Ekim'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleşti. Cezaevi firarisi Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbederek kaçmaya çalışırken 2 kişiyi öldürüp 2'si polis olmak üzere 7 kişiyi yaralamıştı. Çıkan çatışmada Mustafa Emlik etkisiz hale getirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik tarafından aracı gasbedelirek öldürülen uzman çavuş Kemal Ekri, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene, devlet erkanının yanı sıra Ekri'nin ailesi, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

