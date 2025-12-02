Uzman Uyardı: Paketli Gıda Çocuklarda Obezite ve Erken Ergenliği Artırıyor

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ruken Tekdemir, çocuklarda paketli gıda tüketiminin sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu belirterek aileleri uyardı.

Dr. Tekdemir, son yıllarda özellikle cips, çikolata, noodle ve gazlı içecek gibi ürünlerin tüketiminde büyük bir artış yaşandığını, bu ürünlerin yüksek şeker, tuz, trans yağ ve katkı maddeleri içerdiğini vurguladı.

Uzman, bu ürünlerin sadece kilo artışıyla sınırlı kalmadığını; yüksek tuzun böbrekleri, yapay renklendirici ve tatlandırıcıların dikkat sorunlarını, trans yağların ise damar yapısını etkileyerek erken kolesterol sorunlarını tetikleyebileceğini söyledi.

Gazlı içeceklerdeki yüksek şeker ve asidin diş sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Tekdemir, çocuklarda ciddi diş çürükleri ve tekrarlayan diş hekimi başvurularının arttığını kaydetti. Paketli gıdaların kalorisi yüksek, besleyicilik değeri düşük olduğuna dikkat çekerek bunun obezite ve obezitenin yol açtığı komplikasyonları tetiklediğini ifade etti.

Erken ergenlik vakalarında artış

Dr. Tekdemir, kötü beslenme alışkanlıklarının erken ergenlik riskini de artırdığına dikkat çekti: 'Son yıllarda polikliniklerde obezite ve erken ergenlik nedeniyle başvurular belirgin şekilde çoğaldı. Bu durum özellikle kız çocuklarında daha sık görülüyor. En önemli sebeplerden biri besin değeri düşük, paketli ürünlerle beslenmedir.'

Ailelere alternatif sağlıklı atıştırmalık önerisi

Çocukları paketli gıdalardan tamamen uzak tutmanın zor olduğuna işaret eden Tekdemir, ailelere şu önerilerde bulundu: 'Okul çevrelerinde, marketlerde bu ürünlerle sık karşılaşıyorlar. Bu nedenle çocukları tamamen kısıtlamak yerine evde hazırlanan sağlıklı atıştırmalıklarla desteklemek daha doğru olur.'

Tekdemir, içeriğini bildiğimiz sağlıklı şekerlemeler, ev yapımı meyve suları ve beslenme çantasına eklenen doğal yiyeceklerin hem çocukların isteğini karşılayacağını hem de sağlıklı beslenmelerine katkı sağlayacağını belirtti. Ailelerin paketli gıda tüketimini mümkün olduğunca azaltmasının, çocuklara daha sağlıklı bir yaşam fırsatı sunmak açısından önemli olduğunu vurguladı.

