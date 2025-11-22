Uzman Uyarısı: Çocuklarda Diş Çürüğü Yaygın, Görülme %75,6

Uzman Uyarısı: Çocuklarda Diş Çürüğü Yaygın

Güven Çayyolu Tıp Merkezi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Burcu Kurtiş, 20-26 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında çocuklarda diş çürüğü ve ağız-diş hastalıklarının toplum için artan bir yük oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye verileri ve yaş grupları

Kurtiş, Türk Diş Hekimliği Birliği verilerine göre ülkede özellikle 3 ila 12 yaş arasındaki çocuklarda çürük, dolgu ve çekilmiş diş sayısında artış olduğunu belirtti. Buna göre 5 yaş grubunda hiç çürüğü olmayan çocuk oranı %30,2, 12 yaş grubunda %38,9, 15 yaş grubunda %38,8 ve 35-44 yaş grubunda %24,2 olarak raporlanmıştır. En az bir diş kaybı olanlar ise 5 yaşta %3,4, 12 yaşta %7,9, 15 yaşta %16,2 ve 35-44 yaş grubunda %89,3 olarak bildirilmiştir.

Fırça ve macun kullanım verileri

2022 yılı çalışmasına göre yıllık kişi başı diş fırçası kullanım oranı %0,33, diş macunu kullanım miktarı ise yıllık 85 ml olarak tespit edildi. Kurtiş, bu oranların toplum ağız ve diş sağlığı açısından yeterli görünmediğini söyledi.

Çürük görülme sıklığı

Türkiye'ye yönelik analiz ve meta-analizler 2015-2025 döneminde diş çürüğünde yüksek görülme sıklığına işaret ediyor. 2024-2025 yayınlarında Türkiye çocuklarında çürük görülme sıklığı meta-analizle ortalama %75,6 olarak raporlanmış, 12 yaş grubunda ise %66,1 gibi spesifik oranlar bildirilmiştir. Yerel çalışmalarda 3-6 yaş ve okul çağı çocuklarında %70'lere varan görülme sıklıkları raporlanmaktadır.

Korunma ve erken müdahale önerileri

Dr. Kurtiş, çocuklarda ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesi için alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı: ilk süt dişi çıkar çıkmaz pedodontik muayene, düzenli kontroller, ağızdaki biyofilmin düzenli temizlenmesi, beslenmenin ağız-diş sağlığını destekleyecek şekilde düzenlenmesi, solunum ve çiğneme alışkanlıklarının pedodontik takibi ile uygun fırça ve diş ipi seçimi ve ağız hijyeninin sağlanması.

Kurtiş, ayrıca doğumdan başlayarak ilk bin gün rafine şekerin diyette yer almaması ve günlük su tüketiminin yeterli düzeyde olması gibi basit düzenlemelerle çocukların ağız ve genel sağlık durumlarının iyileştirilebileceğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Küresel Hastalık Yükü Çalışması (GBD) verilerinin de çocukların büyük kısmının yaşamının bir döneminde çürük ile karşılaştığını gösterdiğini ifade etti.

GÜVEN ÇAYYOLU TIP MERKEZİ ÇOCUK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UZAMANI DR. BURCU KURTİŞ