Uzmandan boyun fıtığı uyarısı: Telefona bakarken boyuna 25-30 kg yük biniyor

Acıbadem Adana Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Can, akıllı telefon kullanımının boyun fıtığı vakalarını artırdığına dikkat çekti. Dr. Can, 'Başın öne eğilmesiyle boyun omurlarına binen yük katlanarak artıyor. Telefona bakarken boyun omuzlara her seferinde 25-30 kilogram yük bindiriyor. Bu da disklerde erken yıpranma, kas spazmı ve sinir köklerine baskıya yol açıyor' dedi.

Nedenleri ve risk faktörleri

Dr. Mehmet Can, boyun fıtığının masa başı çalışma ve akıllı telefon kullanımının artmasıyla her yaş grubunda daha sık görüldüğünü vurguladı. Omurlar arasında yer alan disklerin zamanla ya da ani zorlanmalar sonucu yırtılması ile fıtık gelişebildiğini belirten Dr. Can, en sık nedenler arasında uzun süre bilgisayar ve telefon kullanımı, öne eğik baş pozisyonu, yaşa bağlı disk dejenerasyonu, ani ters hareketler, trafik kazaları ve ağır yük kaldırmanın bulunduğunu söyledi. Özellikle yanlış duruş alışkanlıklarının boyun omurgası üzerindeki yükü artırarak disklerde erken yıpranmaya yol açtığını aktardı.

Asıl uyarıcı belirti: Kola yayılan ağrı

Boyun fıtığında en sık şikayetin boyun ağrısı olduğunu ifade eden Dr. Can, 'Ense ve boyunda tutulma hissi hareketle artıyor. Ancak asıl uyarıcı belirti kola yayılan ağrıdır. Omuzdan kola, ön kola ve parmaklara kadar uzanabilen ağrı hasta tarafından elektrik çarpması ya da yanma tarzında hissedilir. El ve parmaklarda uyuşma, karıncalanma, el sıkma gücünde azalma ve eşyaları düşürme gibi şikâyetler boyun fıtığının önemli belirtileri arasındadır' dedi.

Çocuklar ve ergenlerde risk

Dr. Can, büyüme ve ergenlik döneminde cep telefonu kullanımının erişkinlere göre daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti. 'Omurganın henüz tam gelişmemiş olması, baş-boyun oranının farklılığı ve duruş alışkanlıklarının bu dönemde kalıcı hale gelmesi nedeniyle çocuklarda şekil bozuklukları erişkinlikte boyun fıtığına zemin hazırlar' uyarısında bulundu.

Tedavi yaklaşımları ve iyileşme süreci

Doğru hasta ve doğru cerrahi yöntemle başarı oranlarının yüksek olduğunu kaydeden Dr. Can, en sık uygulanan yöntemlerin anterior servikal diskektomi ve füzyon (ACDF), uygun hastalarda disk protezi ve seçilmiş vakalarda posterior yaklaşımlar olduğunu söyledi. Ameliyat sonrası hastaların genellikle 1-2 gün içinde taburcu edildiğini, masa başı işe dönüş süresinin 2-4 hafta, tam iyileşmenin ise 6-12 hafta arasında değişebildiğini aktardı.

Pratik önlemler: Telefonu göz hizasında kullanın

Boyun fıtığı tedavisinde hedefin sadece ağrıyı gidermek değil, sinir ve omuriliği korumak olduğunu belirten Dr. Can, doğru duruş ve bilinçli telefon kullanımının önemine vurgu yaptı. Dr. Can şu önerileri paylaştı: 'Telefonu göz hizasında kullanın, uzun süre aynı pozisyonda kalmayın, yük kaldırırken boynunuzu sabit tutun, yastığınız ne çok yüksek ne de çok alçak olsun.'

