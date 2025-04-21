Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Uzmanlar, ülkemize gelecek yeni hava sistemi için tarih verdi. Nisan ortasında yağan karın ardından sıcak havayı hasretle bekleyen vatandaşlar için uyarılar peş peşe geldi. Kar ve don geri dönüyor.

Mevsim normallerinin henüz yakalanamadığı 2023 yılının Nisan ayında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile ay sonuna doğru don olaylarının tekrar yaşanabileceği bilgisini paylaştı.

Meteorolojiden Mayıs Uyarısı

Ülke genelindeki hava durumu modellerini inceleyen meteoroloji uzmanları, Karadeniz üzerinden Türkiye’ye doğru “diklemesine” giriş yapması beklenen yeni bir hava sistemi üzerinde duruyor. Özellikle ay sonunda etkisini artırarak sıcaklıkları düşürebileceği ve İç Anadolu’ya kadar sızabilecek ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Karadeniz'den Giriş Yapacak

Bu yeni hava sisteminin, ay sonunda Karadeniz üzerinden ülkemize girmesi öngörülüyor. Uzmanlar, sistemin geliş şeklinin “diklemesine” olduğunu belirtirken, geniş bir alanı hızla kapsayabileceği konusunda da uyarılarını sürdürüyor. Ayın sonuna doğru ülkemiz üzerinde etkili olma ihtimali giderek artan bu hava durumu, hava sıcaklıklarında ani ve belirgin değişimlere yol açabilir.

Hava Aniden Soğuyabilir

Karadeniz hattından Türkiye’ye inecek serin hava sistemi ile birlikte sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş bekleniyor. Uzmanlar, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde -2 santigrat dereceye kadar düşüş olabileceğini tahmin ediyor. Bu durum, bu alanlarda kar yağışı ve don olaylarının artabileceği anlamına geliyor.

Karadeniz'den İç Anadolu’ya Geçecek

Karadeniz’den “diklemesine” giriş yapacak soğuk havanın, şiddetini koruması halinde İç Anadolu Bölgesi’nde etkili olabileceği üzerinde duran uzmanlar, yeni zirai don vakalarına karşı da tedbir alınması gerektiğine vurgu yaptı.