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Uzmanlar Türkiye'deki Artan Güneşlenmenin Orman Yangınlarına Etkisini Açıkladı

Prof. Dr. Cumhur Güngöroğlu, Türkiye'deki artan güneşlenme miktarının orman yangınlarını artırdığını belirtti.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 11:49
Uzmanlar Türkiye'deki Artan Güneşlenmenin Orman Yangınlarına Etkisini Açıkladı

Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Güngöroğlu, Türkiye’de güneşlenme süresinin artmasının kuraklığı artırdığını ve bu durumun orman yangınlarını çoğalttığını vurguladı. Türkiye’deki yangınların en şiddetli döneminin Temmuz’da başlayan ve Ağustos sonuna kadar devam eden süreçte yaşandığını ifade eden Güngöroğlu, bu yıl yangınların Haziran ayında başladığını belirtti.

Yangın rejimindeki değişimi aktaran Güngöroğlu, bu durumun Akdeniz ikliminden karasal alanlara geçiş olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Türkiye’nin önümüzdeki 50 yıllık iklim değişikliği projeksiyonuna bakıldığında, ilk 20 yılda yağış miktarlarının değişmeyeceğini ancak yağış düzeninde ve sıklığında değişiklik olacağını dile getirdi. Bunun yanında, güneşlenme miktarının aşırı arttığına dikkat çekti.

Yüksek güneşlenmenin kuraklığı artırdığını ve yanıcı maddelerin aşırı şekilde kurumasına neden olduğunu vurgulayan Güngöroğlu, bu durumun yangınların büyümesini hızlandırdığını belirtti. Özellikle Ege ve İç Anadolu geçiş alanlarında yangın rejimlerinin oluşmaya başladığını ifade etti.

Güngöroğlu, Safranbolu ilçesindeki Çavuşlar köyünde 23 Temmuz’da başlayan orman yangını ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Yangının başladığı yer, 1990’lı yılların sonlarında oluşmuş, yaklaşık 800 hektarlık bir alanı etkilemiştir. 30 yaşına girmemiş bir ormanda yangının tekrar çıkması, iki yangın arasındaki sıklığın oluşmaya başladığını gösteriyor.” dedi.

Yangının çıktığı yerin, baca etkisi yapan vadilerde olduğunu açıklayan Güngöroğlu, sıcak havanın soğuk havaya doğru hareket etmesi sırasında yerel rüzgarların meydana geldiğini belirtti. Yangın başladığında bu yerel rüzgarların yangın rüzgarıyla birleşerek, yangının hızlıca yayılmasına neden olduğunu söyledi.

Yangın müdahale hatlarının hızlı bir biçimde kurulması gerektiğini belirten Güngöroğlu, yangının yön değiştirmesinin hızlı olduğunu ve farklı yan vadilere geçiş yaparak yayılmayı sürdürdüğünü ifade etti. Böyle durumlarda tahrip edilen alandaki materyalin, henüz yanmamış alanlara ulaşarak ön kurutmayı güçlendirdiğini belirtti.

Son 10 gün içinde çıkan 3 yangında toplam 7 bin 500-8 bin hektar arasındaki alanın etkilendiği tahmin ediliyor. Bu durumun Türkiye’nin orman tarihindeki en büyük yangınlardan biri olduğunu söyleyen Güngöroğlu, daha önceki en büyük yangının 850 hektarlık bir alanı etkilediğini, şimdiki yangının ise yaklaşık 10 kat daha büyük olduğunu vurguladı.

Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı...

Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Güngöroğlu, Türkiye'de güneşlenme miktarının aşırı artması nedeniyle yaşanan kuraklığın orman yangınlarını çoğalttığını belirtti. Güngöroğlu, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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