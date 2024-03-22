Uzmanlar uyardı: Türkiye’de Sahra Çölü’nden gelen toz taşınımı etkili olacak

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, Sahra Çölü üzerinden Türkiye’ye gelecek ve etkili olacak yoğun toz aşınımı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Yaşar, Mart ayı sonunda etkili olacak toz taşımının, bazı hastalar için tehlikeli olabileceğine dikkat çekerken, diğer yandan yaşanacak olan bu olayının doğanın besin kaynağı olduğunu da ifade etti.

Kırmızı renkli çöl tozlarına dikkat

Prof. Dr. Yaşar, Sahra Çölü’nden gelecek olan demir yüklü kırmızı çöl tozları için, “Çöz tozların ne kadar yoğun olursa tarım için o kadar iyi olur. Ancak tarım için faydalı olsa da sağlık açısından biraz tehlikeli bir dönem olabilir” dedi.

Özellikle solunum yolu ve akciğer hastalıkları bulunan kişilerin çok dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Prof. Yaşar, bu tür rahatsızlıkları olan kişilerin partikül tutucu özelliği bulunan maskeler takmasının önemli olduğunu belirtti.

Toz taşınımı olayının pazartesi gününden itibaren etkili olması bekleniyor.