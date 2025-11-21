Uzunkavak 80 Yıl Sonra Kumlu'ya Bağlandı

Referandum ve resmi onay tamamlandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan Uzunkavak Mahallesi, gerçekleşen referandumun ardından Resmi Gazete'de yayımlanan 10619 sayılı karar ile Kumlu ilçesine bağlandı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Uzunkavak sakinleri, resmi işlemlerini daha kolay yürütebilmek için kendilerine daha yakın olan 3 kilometre mesafedeki Kumlu'ya bağlanmayı tercih etti. Bölge, depremzedelerin yaşadığı bir mahalle olarak biliniyor.

Hatay Valiliğine yapılan başvuruların ardından geçtiğimiz aylarda mahallede referandum gerçekleştirildi. Toplamda 780 seçmen bulunan mahallede, 510 kişi sandık başına giderek oy kullandı. Yapılan sayım sonucunda 480 "Evet" oyla Uzunkavak'ın Kumlu ilçesine bağlanması kararlaştırıldı.

Referandumun ardından Kumlu Belediye Meclisi'nde de Uzunkavak'ın ilçeye katılımı için oylama yapıldı ve talep kabul edildi. Son olarak, 21 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10619 sayılı karar ile Uzunkavak Mahallesi resmen Kumlu ilçesine bağlandı.

