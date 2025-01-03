Uzunköprü Belediyesinden Çıkarılan İşçilerden Eylem

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, belediyeden çıkarılan bir grup işçi, Keşan Caddesi'ndeki Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Toplanan 20 kişilik grup, "İşimizi geri istiyoruz" pankartı açarak slogan attı.

Çadır kurarak oturma eylemi gerçekleştiren işçilerden Pınar Kumcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, personel fazlalığı gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını ifade etti. Kanser hastası olduğunu belirten Kumcu, "Amirlerim bu hastalığımı biliyor. Bile bile kapının önüne konuldum. Hastalık sürecim var, ekonomik sıkıntılarımız var. Eşim çalışıyor ancak 6 yaşında çocuğumuz var, bunların hepsini tek maaşla karşılayacağız. Hastalıkla boğuşurken işsiz kalmak hiç etik değil." dedi.

Kumcu, kanser hastası olmasına rağmen 4 yıldır rutubetli bir ortamda çalıştığını ve işten çıkarılmalarının sebeplerinin "siyasi" olduğunu savundu. Eylemde yer alan Derya Bıçkı da 4 yıldır belediyenin kreşinde çalıştığını anlattı. Bıçkı, hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldıklarını öne sürerek, "Belediyelerde mali sıkıntılar olabilir ancak birimlerimizde personel eksikliği var, bizleri personel fazlası diye işten çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun süredir ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Vergi ve SGK borçlarının 218 milyon lira civarında olduğunu aktaran Martin, "4 aydır çalışanlarımızın maaşını kesintili bir şekilde yatırmak zorunda kalıyoruz. Şubat ayına kadar da böyle gidecek." diye konuştu. Ayrıca, çalışanları mali gerekçeler nedeniyle işten çıkarmak zorunda kaldıklarını vurguladı.