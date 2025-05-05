Vagon Sahne Projesi: Tiyatronun Anadolu Yolculuğu Başladı

Vagon Sahne Projesi Yola Çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle gerçekleştirilen Vagon Sahne Projesi, Anadolu yollarında tiyatroseverlerle buluşmak için yola çıktı. Bu projeyle, tiyatro sahnesi bulunmayan şehirlerde çocuklar için "Masal Treni" ve yetişkinler için "Misafir" adlı ücretsiz tiyatro oyunları sahnelenecek.

Sanatın Birleştirici Gücü

Ankara Garı'nda düzenlenen programda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vagon Sahne'nin ulaşamadığı yerlere ulaşmayı hedefleyen bir kültürel seferberlik olduğunu vurguladı. Mumcu, sanatın, kalkınmanın sadece ekonomiyle değil, kültür, sanat ve medeniyet birikimiyle de olacağını kabul eden bir vizyonla desteklendiğini ifade etti.

Mumcu, "Tiyatro her yerde" diyerek başlatılan bu yolculukta sahnelerin değiştiğini, oyunların çeşitlendiğini fakat sanatın birleştirici gücüne duyulan inancın hiç değişmediğini belirtti.

Devlet Tiyatroları’nın Sanat Yolculuğu

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise projenin 2008 yılında doğduğunu hatırlatarak, bu girişimin yalnızca bir tren değil, aynı zamanda sanatın Anadolu ile yeniden buluşması anlamına geldiğini dile getirdi. Karadağlı, "Sanat, varılacak bir durak değil, yolculuğun kendisidir" şeklinde konuştu.

Kültürel Bağlar Güçleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, bu projeyle tiyatronun sadece büyükşehirlerin değil, Anadolu'nun en ücra bölgelerinin de bir parçası olmasını amaçladıklarını ifade etti. Boyraz, "Tiyatroyu raylara yükleyip sahneyi istasyonlara kuracağız" dedi.

Demir Yolu ve Sanat İş Birliği

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın da demir yolu yatırımlarının ulaşımı değil, kalkınmayı destekleyen stratejik adımlar olduğunu belirtti. Vagon Sahne, 18 Mayıs'a kadar Ankara, Kütahya, Manisa, Uşak, Afyon, Karaman, Ereğli, Amasya, Erzincan, Kars Akyaka, Kars ve Sivas'ı ziyaret ederek 22 temsille seyirciyle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğinde gerçekleştirilen "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki tiyatro, Anadolu yollarına çıktı. Ankara Garı'nda düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu (sağ 4), Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı (sol 4), Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz (sağ 3) ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın (sağ 2) de katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğinde gerçekleştirilen "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki tiyatro, Anadolu yollarına çıktı. Ankara Garı'nda düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu (sağ 4), Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı (sol 4), Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz (sağ 3) ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın (sağ 2) de katıldı.