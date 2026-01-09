Vahap Seçer: "Basın 4. kuvvettir" — MGC Ziyareti

Vahap Seçer: "Basın; yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4. kuvvettir"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde MGC ziyareti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC)'ni ziyaret etti. Ziyarette basının demokrasi açısından taşıdığı önem ön plana çıktı.

Seçer, basının toplum adına denetleyici bir güç olduğunu vurgulayarak, "Basın; yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4. kuvvettir" dedi. Basın olayları duyurmazsa toplumun birçok gelişmeden haberdar olamayacağını, böyle bir durumda demokrasiden söz edilemeyeceğini belirtti.

Türkiye'de ve dünyada basın özgürlüğünün zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Seçer, gazetecilerin baskılar, yargı süreçleri ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Dijitalleşmenin habere hız kazandırdığını ancak gazetecilik etiği ve denetim açısından yeni zorluklar doğurduğunu kaydetti. Seçer, "Demokrasi olmazsa ekonomi de özgürlükler de güven vermez" diyerek 2026 yılının barış ve demokrasi açısından umut getirmesini temenni etti.

Ziyarette MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve yönetimi tarafından karşılanan Seçer'e çiçek takdim edildi. Tepe, gazeteciliğin demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak özgür ve güçlü bir basının önemine dikkat çekti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seçer, kentte basın mensuplarına özel 'Kent Katılımı Buluşmaları' düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. Seçer, Mersin'in marka kent olma yolunda ilerlediğini; kentin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 12 basamak birden yükselerek 13'üncü sıraya yerleştiğine dikkat çekti.

Seçer, Mersin'in stratejik konumu, limanı, iklimi ve insan kaynağıyla bölgenin parlayan yıldızı olduğunu ifade etti. Spor kulüplerinin sorunlarına da değinen Seçer, Mersin İdman Yurdu'na kentin sahip çıkması gerektiğini söyledi. Ulaşım, altyapı ve kent içi yatırımlarla başarılı bir yerel yönetim süreci yürüttüklerini belirterek Mersin'in her alanda gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

Ziyaret sonunda Başkan Seçer'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eseri hediye edilirken, program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

