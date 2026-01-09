Vahap Seçer: "Basın 4. kuvvettir" — MGC Ziyareti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 10 Ocak'ta MGC'yi ziyaret ederek basının demokrasideki rolünü "4. kuvvet" olarak vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:33
Vahap Seçer: "Basın 4. kuvvettir" — MGC Ziyareti

Vahap Seçer: "Basın; yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4. kuvvettir"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde MGC ziyareti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC)'ni ziyaret etti. Ziyarette basının demokrasi açısından taşıdığı önem ön plana çıktı.

Seçer, basının toplum adına denetleyici bir güç olduğunu vurgulayarak, "Basın; yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4. kuvvettir" dedi. Basın olayları duyurmazsa toplumun birçok gelişmeden haberdar olamayacağını, böyle bir durumda demokrasiden söz edilemeyeceğini belirtti.

Türkiye'de ve dünyada basın özgürlüğünün zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Seçer, gazetecilerin baskılar, yargı süreçleri ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Dijitalleşmenin habere hız kazandırdığını ancak gazetecilik etiği ve denetim açısından yeni zorluklar doğurduğunu kaydetti. Seçer, "Demokrasi olmazsa ekonomi de özgürlükler de güven vermez" diyerek 2026 yılının barış ve demokrasi açısından umut getirmesini temenni etti.

Ziyarette MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve yönetimi tarafından karşılanan Seçer'e çiçek takdim edildi. Tepe, gazeteciliğin demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak özgür ve güçlü bir basının önemine dikkat çekti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seçer, kentte basın mensuplarına özel 'Kent Katılımı Buluşmaları' düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. Seçer, Mersin'in marka kent olma yolunda ilerlediğini; kentin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 12 basamak birden yükselerek 13'üncü sıraya yerleştiğine dikkat çekti.

Seçer, Mersin'in stratejik konumu, limanı, iklimi ve insan kaynağıyla bölgenin parlayan yıldızı olduğunu ifade etti. Spor kulüplerinin sorunlarına da değinen Seçer, Mersin İdman Yurdu'na kentin sahip çıkması gerektiğini söyledi. Ulaşım, altyapı ve kent içi yatırımlarla başarılı bir yerel yönetim süreci yürüttüklerini belirterek Mersin'in her alanda gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

Ziyaret sonunda Başkan Seçer'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eseri hediye edilirken, program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KAPSAMINDA MERSİN GAZETECİLER CEMİYETİ’Nİ ZİYARET EDEN BAŞKAN...

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KAPSAMINDA MERSİN GAZETECİLER CEMİYETİ’Nİ ZİYARET EDEN BAŞKAN VAHAP SEÇER, BASININ TOPLUM ADINA DENETLEYİCİ BİR GÜÇ OLDUĞUNA VURGU YAPARAK, "BASIN, YASAMA, YÜRÜTME VE YARGIDAN SONRA 4. KUVVETTİR" DEDİ.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KAPSAMINDA MERSİN GAZETECİLER CEMİYETİ’Nİ ZİYARET EDEN BAŞKAN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Fırtına Hasarı: Çatılar Uçtu, Aileler Konaklandı
2
İlker Kazan: İzmit Belediyesi Yılbaşı Harcamalarını 'Öz Kaynak' Diyerek Gizledi
3
Kayseri protokolünden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
4
Ankara'da Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı Başladı
5
Türkiye-Endonezya Ortak Dışişleri ve Savunma Toplantısı Ankara'da
6
Melikgazi'de Çanakkale Ruhu 110. Yıldönümünde Anıldı
7
Arpaguş: Ankara’daki Strateji Anadolu’da Uygulanmıyorsa Eksik Kalır

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları