DOLAR
40,53 0%
EURO
47,61 0%
ALTIN
4.352,92 0%
BITCOIN
4.782.807,71 -0,06%

Vakıf Mağaza, IDEF 2025'te Tanıtıldı

TSKGV, IDEF 2025'te ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN ürünlerinin yer aldığı Vakıf Mağaza'yı açtı.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 15:36
Vakıf Mağaza, IDEF 2025'te Tanıtıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) yeni bir döneme imza attı. Vakfın bünyesindeki ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi önde gelen şirketlerden lisanslı ürünler sunacak olan Vakıf Mağaza, geniş ürün yelpazesiyle katılımcılara kapılarını açtı.

Vakıf Mağaza, tekstil ürünlerinden aksesuarlara kadar uzanan zengin bir koleksiyonla, savunma sanayii ve teknoloji tutkunlarını buluşturmayı hedefliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, mağazanın açılışında, "Vakfımızın şirketlerinden tüm ürünlerle birlikte bu yeni girişimin büyük bir ilgiyle karşılanacağını umuyoruz," ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, TSKGV yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), bünyesindeki ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN'ın tekstilden aksesuara çeşitli lisanslı ürünlerini içeren Vakıf Mağaza'yı 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) hizmete sundu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, TSKGV yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), bünyesindeki ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN'ın tekstilden aksesuara çeşitli lisanslı ürünlerini içeren Vakıf Mağaza'yı 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) hizmete sundu.

İLGİLİ HABERLER

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli D-100 Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
2
Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir’de Ziyaretler Gerçekleştirdi
3
Kocaeli'de Filistin'e Destek Yürüyüşü: 60 Binden Fazla Ölü, 125 Binden Fazla Yaralı
4
Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Bursa'da Orman Yangını: Gürsu ve Kestel Arasındaki Alevlere Müdahale Sürüyor
6
Elazığ'da Kırsal Alanda Bir Yangın Daha: Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim