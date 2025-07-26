Vakıf Mağaza, IDEF 2025'te Tanıtıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) yeni bir döneme imza attı. Vakfın bünyesindeki ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi önde gelen şirketlerden lisanslı ürünler sunacak olan Vakıf Mağaza, geniş ürün yelpazesiyle katılımcılara kapılarını açtı.

Vakıf Mağaza, tekstil ürünlerinden aksesuarlara kadar uzanan zengin bir koleksiyonla, savunma sanayii ve teknoloji tutkunlarını buluşturmayı hedefliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, mağazanın açılışında, "Vakfımızın şirketlerinden tüm ürünlerle birlikte bu yeni girişimin büyük bir ilgiyle karşılanacağını umuyoruz," ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, TSKGV yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), bünyesindeki ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN'ın tekstilden aksesuara çeşitli lisanslı ürünlerini içeren Vakıf Mağaza'yı 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) hizmete sundu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, TSKGV yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), bünyesindeki ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN'ın tekstilden aksesuara çeşitli lisanslı ürünlerini içeren Vakıf Mağaza'yı 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) hizmete sundu.