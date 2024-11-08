Valensiya'da Sel Felaketi Sonrası Yağma Olayları Artıyor

Valensiya'da Yağma Cezaları Tırmanıyor

İspanya'nın Valensiya bölgesinde 29 Ekim'de meydana gelen sel felaketi sonrasında, yağma olayları nedeniyle gözaltına alınanların sayısı 253'e ulaştı. Valensiya'da yürütülen arama-kurtarma ve temizlik çalışmalarının yanı sıra, güvenlik sorunları da hala çözüme kavuşabilmiş değil.

Gözaltı ve Cezaevi Süreci

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, "afet bölgesi" ilan edilen Valensiya'da, yalnızca son 24 saat içinde 52 kişi yakalandı. Toplamda gözaltına alınan 253 kişiden 100'den fazlası cezaevine gönderilirken, geri kalanlar gözaltında tutulmaya devam ediyor.

Sel Felaketinin Ciddiyeti

Sel felaketinin neden olduğu can kaybı da dikkat çekici bir şekilde arttı. Valensiya'daki ölü sayısı 215'e çıkarken, bu ölülerden 208'inin otopsisi ve 167'sinin kimlik tespiti tamamlandı. Ayrıca, Kastilya-La Mancha ve Endülüs bölgelerinde de yaşanan benzer olaylarla birlikte, ülke genelinde selden hayatını kaybedenlerin sayısı 223'e yükseldi. Halen 78 kişi kayıp durumunda.

Bu tablo, Valensiya'nın ve diğer bölgelerin sel felaketinin yarattığı büyük yıkım ile birlikte, güvenlik endişelerini de artırdığını gözler önüne seriyor.