Valensiya'daki Sel Felaketi: Ölü Sayısı 51'e Yükseldi

İspanya'nın Valensiya Bölgesindeki Sel Felaketi

Son iki günde şiddetli yağışlar ve fırtına etkisini gösteren İspanya'nın Valensiya özerk bölgesinde, yaşanan felakette ölü sayısı 51'e yükseldi.

Koordinasyon Çalışmaları ve Başsağlığı Mesajları

Valensiya Operasyonal Koordinasyon Merkezi (CECOPI) tarafından yapılan açıklamalara göre, ağır hava koşulları sebebiyle bölgedeki çeşitli ilçelerde en az 51 kişinin cesedi bulundu. Kimlik tespit işlemleri devam ederken, kurtarma çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. Sosyal medya üzerinden birçok İspanyol milletvekili, Valensiya'da yaşanan kayıplar için başsağlığı mesajları yayımladı.

Büyük Hasar ve Hava Taşımacılığı Sorunları

Yetkililer, bazı bölgelerde metrekareye 500 litre yağış düştüğünü ve bu durumun tarım alanlarında büyük zararlar, çok sayıda aracın hasar görmesine, ağaçların devrilmesine, yol ve köprülerin çökmesine yol açtığını ifade etti. Ayrıca, kara ve demiryolu ulaşımında ciddi aksamaların meydana geldiği kaydedildi.

Uçuş İptalleri ve Otoyol Trafik Kapasaması

Hava koşulları sebebiyle Valensiya ve diğer bazı şehirlerde 40'tan fazla uçuş iptal edildi, yaklaşık 30 uçuş ise başka lokasyonlara yönlendirildi. Madrid ile Valensiya arasındaki otoyol trafiğe kapatılırken, tren seferleri de iptal edildi.

Kurtarma Çalışmalarının Devamı

Valensiya ve güney bölgelerindeki birçok yol da trafiğe kapatıldı. Kurtarma operasyonları, helikopterler ve botlarla gerçekleştiriliyor. Bu felaket sebebiyle, Valensiya bölgesinde meclis oturumları da geçici olarak durduruldu. İspanya hükümeti, olumsuz hava koşullarının sebep olduğu can ve mal kayıpları nedeniyle kriz masası oluşturdu.