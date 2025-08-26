Valerie Zink Reuters'tan İstifa Etti: İsrail'in Gazeteci Ölümlerini Meşrulaştırmakla Suçladı

Kurumun Gazze haberlerine tepki gösteren Zink, basın kartını kesip ayrıldı

Kanada'da görev yapan İngiliz haber ajansı Reuters muhabiri Valerie Zink, kurumunun İsrail'in gazetecileri öldürdüğü olaylara ilişkin haber yapma ve tepki biçimini eleştirerek istifa etti.

Zink, X sosyal medya platformundaki açıklamasında son 8 yıldır Reuters adına çalıştığını ve çektiği fotoğrafların uluslararası yayın organlarında yer aldığını belirtti. Ancak gelinen noktada Reuters ile ilişkisinin sürdürülemeyeceğini ifade etti.

Zink açıklamasında, "Reuters'ın Gazze'de 245 gazetecinin sistematik bir şekilde öldürülmesini meşrulaştırma ve buna zemin hazırlama rolü nedeniyle, bu kurumla ilişkimi sürdürmem artık imkansız hale geldi. Filistinli meslektaşlarıma en azından bu kadarını, hatta çok daha fazlasını borçluyum." ifadelerini kullandı.

10 Ağustos'ta Al Jazeera muhabiri Enes Cemal eş-Şerif ve beraberindekilerin öldürüldüğü saldırıya ilişkin Reuters'ın haberlerini örnek gösteren Zink, Reuters'ın eş-Şerif hakkında "Hamas üyesi" olduğuna ilişkin iddiaları yayımlamayı seçtiğini ve bunun temelden yoksun olduğunu savundu. Zink, bu tür yayılan iddiaların İsrail propagandasını tekrar edip meşrulaştırdığını belirtti.

Zink ayrıca Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırıda gazetecilerin aynı yere yapılan ikinci saldırıda öldürüldüğünü hatırlatarak, bu saldırılarda sağlık ekipleri, gazeteciler ve kurtarma görevlilerinin hedef alındığını vurguladı.

Batı medyasını eleştirerek, "Drop Site News'ten Jeremy Scahill'in de söylediği gibi The New York Times'tan Washington Post'a, The Associated Press'ten Reuters'a tüm önemli yayın kuruluşları İsrail propagandasının taşıyıcısı haline gelmiş" dedi ve bu kurumların meslektaşlarını ve etik haberciliğe bağlılıklarını yüzüstü bıraktığını aktardı.

Zink, Batı medyasının İsrail iddialarını sorgulamadan yayımlamasının gazeteciliğin temel sorumluluklarının terk edilmesine yol açtığını ve Gazze'de şimdiye dek öldürülen gazeteci sayısının Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, Kore, Vietnam, Afganistan, Yugoslavya ve Ukrayna'da öldürülenlerden daha fazla olduğunu savundu.

Enes Cemal eş-Şerif'in Reuters muhabiri olduğu dönemde Pulitzer ödülü kazandığını anımsatan Zink, buna rağmen Reuters'ın onu savunmadığını, Reuters'ın eş-Şerif'i İsrail ordusunun hedefinde olduğunu açıklamasına rağmen savunma göstermediğini belirtti.

Zink açıklamasının sonunda, geçtiğimiz 8 yıl boyunca Reuters'a sunduğu çalışmaların değerli olduğunu ancak artık bu basın kartını derin bir utanç ve kederle taşıdığını söyledi. Paylaşımında kestiği Reuters basın kartının fotoğrafına da yer verdi ve bundan sonra katkılarını Gazze'deki muhabirlerin cesaretini ve fedakarlıklarını onurlandıracak şekilde sunacağını belirtti.