Vali Aktaş açıkladı: Enkazdan kurtarılan Dilara yoğun bakımdan çıktı

Vali Aktaş: Enkazdan kurtarılan Dilara yoğun bakımdan çıktı

Dilara Bilir'in sağlık durumu

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 29 Ekim'de Gebze'de yıkılan binanın enkazından sağ çıkarılan Dilara Bilir (18) hakkında açıklama yaptı. Aktaş, "Yaralı olarak çıkardığımız kızımız Dilara’ya Allah’tan şifa diliyorum. Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yoğun bakımdan normal servise alındı" dedi.

Vali Aktaş, açıklamayı Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda düzenlenen "Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" öncesinde basın mensuplarına yaptığı konuşmada aktardı.

Olayda Levent (44) ile Emine Bilir (37) çiftinin çocukları Hayrunnisa (14) ile Muhammet Emir (12) yaşamını yitirmiş, ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) sağ kurtarılmıştı.

Güvenlik ve asayiş verileri

Vali Aktaş, terörle mücadele kapsamında emniyet ve jandarma birimlerinin PKK, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini belirterek, operasyonlar sonucunda 2’si FETÖ, 5’i DEAŞ ile ilişkili değerlendirilen toplam 7 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Asayiş suçlarında genel olarak bir önceki dönemle fark olmadığı, ancak jandarma bölgesinde gözle görülür bir azalma olduğu ifade edildi. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranlarının yüzde 100’e yakın seviyelerde olduğu vurgulandı. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da ciddi azalış ve aydınlatma oranlarının yüzde 90’a yakın olduğu kaydedildi.

Hükümlülerin yakalanması ve diğer operasyonlar

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, ekim ayında 295 kişi emniyet ekiplerince, 138 kişi jandarma ekiplerince olmak üzere toplam 433 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. Bu kişilerden 404’ünün 5 yıla kadar, 23’ünün 5–10 yıl arası, 6’sının 10 yılın üzerinde hapis cezası bulunuyor. Ayrıca ifadesi alınması gereken 1.162 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Silah kaçakçılığına yönelik çalışmalarda değişik ebatlarda 155 silah ele geçirilerek 174 kişi hakkında yasal işlem uygulandı. Kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında 23 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Uyuşturucu operasyonlarında emniyet ve jandarmanın 800’ün üzerinde kişi hakkında işlem yaptığı, bunlardan 66'sının tutuklandığı; operasyonlarda değişik miktarlarda esrar, eroin, kokain ve bonzai ele geçirildiği açıklandı.

Siber suçlarla mücadelede 162 hesap ile ilgili işlem yapıldığı, bu kapsamda 5 kişinin tutuklandığı ve il emniyet müdürlüğünün operasyonuyla 1 ulusal organize suç örgütünün çökertildiği ifade edildi.

Trafik ve düzensiz göçle mücadele

Trafik denetimlerinde 443.574 araç kontrol edilip 114.745 aracın cezai işlem aldığı bildirildi.

Düzensiz göçle mücadelede 9.203 kişiye kimlik denetimi yapıldığı, emniyet ve jandarma tarafından tespit edilen 352 düzensiz göçmen ve 10 organizatörün tutuklandığı, İl Göç İdaresi koordinesinde 455 kişinin sınır dışı edildiği aktarıldı.

