DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Vali Ali Çelik'ten Kan Bağışı Çağrısı: Hedef 3.487 Ünite

Hakkari Valisi Ali Çelik, Kızılay kampanyasına kan verip 3 bin 487 ünite hedefiyle halka çağrı yaptı; 2025'te Kızılay 3 milyon üniteyle rekor kırmıştı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:29
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:29
Vali Ali Çelik'ten Kan Bağışı Çağrısı: Hedef 3.487 Ünite

Vali Ali Çelik'ten Kan Bağışı Çağrısı: Hedef 3.487 Ünite

"Birbirimize candan bağlıyız" kampanyası Hakkari'de başladı

Hakkari Valisi Ali Çelik, "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla kan verdi.

Bulvar Caddesi üzerindeki eski belediye hizmet binası alanında, Kızılay Hakkari Şubesi tarafından yürütülen kampanya kapsamında Vali Çelik kan bağışında bulundu ve ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Çelik, Kızılay’ın 2025 yılında 3 milyon ünite kan bağışıyla yeni bir rekor kırdığını belirterek, 2026 yılında Hakkari’nin de bu başarıya katkı sunmasını hedeflediklerini ifade etti.

Vali Çelik, "Zirvelerin ve huzurun şehri Hakkari’de, Sümbül Dağı’nın rakımına atfen 3 bin 487 ünite kan bağışı hedefiyle Kızılay Hakkari Şube Başkanımızla birlikte bu kampanyayı başlattık. Kamu kurumlarımızdaki personelimiz, askerlerimiz, polislerimiz ve kıymetli Hakkari halkımızla el ele vererek bu hedefi gerçekleştirmek istiyoruz. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaklaşık 60 vatandaşımız ve personelimiz kan bağışında bulundu. Bu bizim için son derece kıymetli. 3 bin 487 ünite kan demek, binlerce insanın hayatına dokunmak demektir. Kan, yerine konulamayan ve bağışçısı yalnızca insan olan hayati bir değerdir. Allah kimseye göstermesin; bir zorluk anında hastanelerdeki en önemli unsur kandır. Tüm Hakkarili hemşehrilerimizi bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum"

Hedef: Sümbül Dağı'nın rakımına atfen 3 bin 487 ünite. İlk gün yaklaşık 60 vatandaş ve personel kan bağışında bulundu. Vali Çelik, tüm Hakkarili hemşehrileri kampanyaya destek olmaya çağırdı.

HAKKARİ VALİSİ ALİ ÇELİK, "BİRBİRİMİZE CANDAN BAĞLIYIZ" SLOGANIYLA BAŞLATILAN KAN BAĞIŞI...

HAKKARİ VALİSİ ALİ ÇELİK, "BİRBİRİMİZE CANDAN BAĞLIYIZ" SLOGANIYLA BAŞLATILAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK OLMAK AMACIYLA KAN VERDİ.

HAKKARİ VALİSİ ALİ ÇELİK, "BİRBİRİMİZE CANDAN BAĞLIYIZ" SLOGANIYLA BAŞLATILAN KAN BAĞIŞI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Kariyer 1 Yılda 3 bin 166 Kişiyi İstihdama Kavuşturdu
2
Başkan Özdoğan'dan Ekici Ailesine Taziye — Hacı Mustafa Ekici Vefat Etti
3
Bozkır'da Hisarlık Aile Sağlığı Merkezi Yeni Binada Hizmette
4
Nallıhan'da Kurt Sürüsü Yerleşime İndi, Çöpleri Karıştırdı
5
Kolon Kanseri Taramaları Hayat Kurtarıyor — Erken Tanı ve Testler
6
Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Kadurugamuwa'dan Türk yatırımcılara davet
7
Etala'dan Glutensiz Sosis: Frankfurter Lezzeti Çölyak Hastalarına

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları