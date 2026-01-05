Vali Ali Çelik'ten Kan Bağışı Çağrısı: Hedef 3.487 Ünite

"Birbirimize candan bağlıyız" kampanyası Hakkari'de başladı

Hakkari Valisi Ali Çelik, "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla kan verdi.

Bulvar Caddesi üzerindeki eski belediye hizmet binası alanında, Kızılay Hakkari Şubesi tarafından yürütülen kampanya kapsamında Vali Çelik kan bağışında bulundu ve ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Çelik, Kızılay’ın 2025 yılında 3 milyon ünite kan bağışıyla yeni bir rekor kırdığını belirterek, 2026 yılında Hakkari’nin de bu başarıya katkı sunmasını hedeflediklerini ifade etti.

Vali Çelik, "Zirvelerin ve huzurun şehri Hakkari’de, Sümbül Dağı’nın rakımına atfen 3 bin 487 ünite kan bağışı hedefiyle Kızılay Hakkari Şube Başkanımızla birlikte bu kampanyayı başlattık. Kamu kurumlarımızdaki personelimiz, askerlerimiz, polislerimiz ve kıymetli Hakkari halkımızla el ele vererek bu hedefi gerçekleştirmek istiyoruz. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaklaşık 60 vatandaşımız ve personelimiz kan bağışında bulundu. Bu bizim için son derece kıymetli. 3 bin 487 ünite kan demek, binlerce insanın hayatına dokunmak demektir. Kan, yerine konulamayan ve bağışçısı yalnızca insan olan hayati bir değerdir. Allah kimseye göstermesin; bir zorluk anında hastanelerdeki en önemli unsur kandır. Tüm Hakkarili hemşehrilerimizi bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum"

