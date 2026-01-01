Vali Aydoğdu Erzincan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Hastalara geçmiş olsun, personele teşekkür

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile birlikte Erzincan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti ve tedavi görenlerle yakından ilgilendi.

Vali Aydoğdu, hastalara bizzat geçmiş olsun dileklerini sunarak tüm hastalara acil şifalar diledi.

Ziyaret kapsamında hastanenin işleyişi ve sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi alan Vali Aydoğdu, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çelik'ten detaylı brifing aldı.

Vali Aydoğdu ayrıca diş hekimleri ve tüm hastane personeliyle bir araya gelerek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve görevlerinde başarı ile kolaylıklar diledi.

VALİ AYDOĞDU’DAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ’NE ZİYARET