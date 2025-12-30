DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 -0,21%
ALTIN
6.025,52 -0,85%
BITCOIN
3.757.799,11 -0,49%

Vali Aydoğdu Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Mengücek Gazi Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalarla görüştü, sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve hizmet kalitesine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:07
Vali Aydoğdu Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Vali Aydoğdu Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Hastalarla görüşme ve sağlık çalışanlarına teşekkür

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında hastanede tedavi gören vatandaşlar ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, geçmiş olsun dileklerini ileterek hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, doktorlar, hemşireler ve tüm sağlık çalışanlarının katıldığı görüşmede Vali Aydoğdu, gece gündüz demeden fedakârca görev yapan personele teşekkür etti ve görevlerinde kolaylıklar diledi.

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının önemine dikkat çeken Vali Aydoğdu, vatandaşların en iyi şekilde hizmet alabilmesi için yürütülen çalışmaların sürdürüleceğini ve sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Ziyaret, hastane personeli ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

VALİ AYDOĞDU’DAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE ZİYARET

VALİ AYDOĞDU’DAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE ZİYARET

VALİ AYDOĞDU’DAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE ZİYARET

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de Gebe Okulu Eğitimleri Sürüyor: Katılım Belgeleri Verildi
2
Skolyoz: Annelerin Fark Ettiği Sinsi Tehlike ve Erken Tanının Önemi
3
Gastronomide Prestijin Yeni Ölçütü: Sürdürülebilirlik
4
Hakkari’de Kar Engeli İş Makinesiyle Aşıldı: Kalp Hastası S.K. Kurtarıldı
5
Talas, Nevşehir Rehberlerini Ağırladı: Kültür Turizmine Tam Not
6
Çermik'te İmam Kahraman Ceylan ve Cemaati Kızılay'a Kan Bağışı Yaptı
7
Özlem Çerçioğlu: Sanat Her Kesime Ulaşmalı — Aydın'da Güz Dönemi Resim Eğitimleri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları