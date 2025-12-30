Vali Aydoğdu Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Hastalarla görüşme ve sağlık çalışanlarına teşekkür

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında hastanede tedavi gören vatandaşlar ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, geçmiş olsun dileklerini ileterek hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, doktorlar, hemşireler ve tüm sağlık çalışanlarının katıldığı görüşmede Vali Aydoğdu, gece gündüz demeden fedakârca görev yapan personele teşekkür etti ve görevlerinde kolaylıklar diledi.

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının önemine dikkat çeken Vali Aydoğdu, vatandaşların en iyi şekilde hizmet alabilmesi için yürütülen çalışmaların sürdürüleceğini ve sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Ziyaret, hastane personeli ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

