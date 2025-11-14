Vali Çiçek, Ardahan Köylerinde Beton Yol Çalışmalarını Denetledi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Göle, Damal ve Çıldır ilçelerindeki Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol çalışmalarını yerinde denetledi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:12
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Göle, Damal ve Çıldır ilçelerine bağlı köylerde yürütülen beton yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

İnceleme yapılan köyler

Vali Çiçek, Göle ilçesine bağlı Kalecik, Çakıldere ve Damlasu köyleri ile Çıldır ilçesine bağlı Kaşlıkaya köyü ve Damal ilçesine bağlı Seyitören ile İkizdere köylerinde, İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çiçek, köy yollarında standartların yükselmesinin önemine vurgu yaptı ve vatandaşların daha güvenli ile konforlu ulaşım imkânına kavuşmasının öncelik olduğunu belirtti. Ayrıca projede emeği geçenlere teşekkür etti ve önceki yıl başlatılan beton yol yapımının bu yılda devam ettiğini söyledi.

Vali Çiçek'in değerlendirmesi

Vali Çiçek yaptığı açıklamada: "Yapımı tamamlanan beton yollarımızı inceledik. Allah devletimize zeval vermesin. Yolda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Artık yapılan işleri sağlam yapma niyetiyle çalışmalar yapıyoruz. Buralara kaplama yollar yapsak daha az ömürlü ve sürekli bakım isteyen bir yol olurdu. Ama beton santrallerimiz sayesinde köylerimize beton yollar yapıyoruz. Böylece vatandaşlarımız daha az maliyetle, daha uzun ömürlü yollara kavuşmuş oluyorlar. Yapılan yolların korunması ve kazaların yaşanmaması için vatandaşlarımızın hız sınırlarına riayet etmesini istiyoruz. Köylerimize ulaşımların rahatlaması için beton yollarımızı önemsiyoruz"

Vali Çiçek, yapılan beton yol yatırımlarının köylerin ulaşım kalitesini artırdığını ve bakım maliyetlerini düşürdüğünü vurgulayarak, vatandaşlardan kurallara uyulmasını istedi.

VALİ ÇİÇEK, KÖY YOLLARINI DENETLEDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

