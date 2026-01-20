Vali Çiçek duyurdu: 6’ncı kuyuda sıcak suya ulaşıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri OTB'de 6’ncı kuyuda sıcak suya ulaşıldığını açıkladı; yatırım tamamlandığında bin 500 kişiye istihdam, yüzde 70'i kadın olacak.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:45
Kayseri OTB projesi tarım ve istihdama katkı sağlayacak

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri OTB'den gelen müjdeyi paylaştı. Açılan kuyulardaki sondaj çalışmalarında önemli bir aşama kaydedildi.

"Valiliğimizin koordinasyonunda, Kayseri Ticaret Borsası tarafından yürütülen çalışmalar meyvesini vermeye devam ediyor. Kayseri OTB’den tarımımız adına bir güzel haber daha aldık. Daha önce tamamlanan kuyuların ardından, 6’ncı kuyuda gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda sıcak suya ulaşıldı. Bu büyük yatırım tamamlandığında toplam bin 500 kişiye istihdam sağlanacak, bu istihdamın yüzde 70’inin kadınlardan oluşacak olması ise projeye ayrı bir anlam ve değer katacak"

6’ncı kuyuda sıcak suya ulaşılması, toplam bin 500 kişiye istihdam ve istihdamın yüzde 70’inin kadınlardan oluşması projenin önemini vurguluyor.

Vali Çiçek'in açıklaması, Kayseri'deki tarım yatırımları ve istihdam hedefleri açısından dikkat çeken bir gelişme olarak kayda geçti.

