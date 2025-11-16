Vali Çiftçi’den İsmail Kahraman Anıları: Devlet Adamlığı ve Nezaket

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:42
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Velhasıl Sohbetleri" programında, uzun süre birlikte çalışma imkânı bulduğu 27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile ilgili anılarını ve gözlemlerini paylaştı.

Anılar ve İzlenimler

Çiftçi, Kahraman’ın hem devlet hem de millet adamı kimliğiyle kendisine örnek olduğunu belirtti. Birlikte geçirdikleri çalışma döneminin mesleki hayatına önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Programda, Kahraman’ın nezaket anlayışı, misafirperverliği ve çalışma disiplinini yansıtan hatıralar aktaran Çiftçi; toplantılardaki sohbetlerin samimiyeti, hassas konuların fıkra ve hikâyeler aracılığıyla incelikle açıklanması ve misafirleri uğurlamadaki zarafetin kendisinde derin izler bıraktığını söyledi.

Çiftçi, İstanbul ziyaretlerinden birinde Kahraman’ın ikamet ettiği "Emanet Apartmanı" isminin ona hayatın geçiciliğini ve sorumluluk bilincini hatırlattığını, Kahraman’ın her ortamda hesabı kendisinin ödeme hassasiyetinin ise misafir anlayışının bir yansıması olduğunu aktardı.

Kahraman’ın Tecrübesi ve Rehberliği

Sorular üzerine Çiftçi, Kahraman’ın 65 yılı aşan hayat ve devlet tecrübesinin, Millî Türk Talebe Birliği’nden Bakanlık ve Meclis Başkanlığı görevlerine uzanan geniş bir birikim oluşturduğunu söyledi. Bu tecrübeden yararlanmanın kendisi için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.

Çiftçi, Kahraman’ın sahip olduğu bilgelik, olaylara derinlikli bakış açısı ve yönlendirici tutumunun her zaman kıymetli bir rehber niteliği taşıdığını belirtti.

Sürdürdüğü İlişki ve Uygulamalar

Vali Mustafa Çiftçi, İsmail Kahraman’dan öğrendiği birçok davranış ve prensibi bugün görevinde uygulamaya devam ettiğini; kendisiyle irtibatlarının sürdüğünü ve gerektiğinde onun tecrübelerine başvurarak istişarede bulunduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.

