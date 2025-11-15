Vali Çiftçi Horasan’da: Yeni Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı İncelemesi

Vali Çiftçi Horasan’da incelemelerde bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçe ziyaretleri kapsamında Horasan’da bir dizi temaslarda bulundu. Ziyaretine Kaymakamlık ziyaretiyle başlayan Vali Çiftçi, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hayvan Hakları Koruma Kurulu toplantısı

Ziyaretin ardından Vali Çiftçi, İlçe Hayvan Hakları Koruma Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili il genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Vali Çiftçi, hayvanların korunması ve sokak hayvanları kaynaklı sorunların çözümüne yönelik atılacak adımların ele alındığını belirterek, 2025 yılı içerisinde "İl Hayvanları Koruma Kurulu"nun 6 kez, İlçe Hayvan Koruma Kurulları’nın ise 4 kez toplandığını vurguladı.

Kurul kararları doğrultusunda 2025 yılı içinde; ilgili kurumlardan müteşekkil bir denetim komisyonu kurulduğunu ifade eden Vali Çiftçi, şu çalışmalara dikkat çekti: İlçe Belediyelerince sokak hayvanlarının toplatılması için ekipler oluşturuldu, araç ve personel görevlendirmesi yapıldı. Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili ihbarlara daha hızlı müdahale edebilmek için 112 Acil Çağrı Merkezi de bu konuda hizmet verecek şekilde düzenlendi. Ayrıca, hayvan bakımevi olmayan Yakutiye, Palandöken, Uzundere, Olur ve İspir ilçelerindeki sahipsiz sokak hayvanlarının Büyükşehir Belediyesine ait bakımevine alınması için protokol imzalandı.

Vali Çiftçi, bakımevlerinde bulunan hayvanların sahiplendirilebilmesi için kolaylaştırmalar yapıldığını belirterek, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi’nin kapasitesinin 150’den 1500’e çıkarıldığını ve kapasitenin 10 kat arttırıldığını söyledi. Ayrıca, Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait 5000 hayvan kapasiteli Doğal Yaşam Alanı inşaatının son aşamaya geldiğini aktardı. Pasin Ovası Belediyeler Birliği’ne ait 200 kapasiteli hayvan bakımevi yönetmeliğe uygun hale getirilerek hizmete açıldı. Aziziye, Horasan ve Oltu ilçelerinde 200’er hayvan kapasiteli bakımevlerinin inşaatında sona yaklaşıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 2.153 sahipsiz hayvan çiplenmiş, sahiplendirilerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET)'e kaydedildi. Vali Çiftçi, bakımevi ve doğal yaşam alanları inşaatları tamamlandığında, ildeki hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinin kapasitelerinin 7800’e ulaşacağını ifade etti.

Horasan ve Pasin Ovası tesislerinde yerinde inceleme

Vali Çiftçi, inşaat çalışmaları sona gelinen ve bu ay sonunda açılması planlanan Horasan Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı ile Köprüköy’deki Pasin Ovası Belediyeler Birliği Hayvan Barınağında incelemelerde bulundu.

30 dönümlük arazi üzerine kurulan Horasan tesisinde; idari hizmet binası, kapalı barınma alanları, müşahade ve rehabilitasyon birimleri ile yem deposu ve klinik bulunuyor. İnşaat faaliyetleri tamamlandığında, hayvan bakımevinde 200, doğal yaşam alanında ise 500 sahipsiz hayvanın bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması hedefleniyor.

