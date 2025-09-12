Vali Cox: Charlie Kirk'ü Öldüren Kişinin 'Eyalet Dışından Olmasını' 33 Saat Dua Ettim

Cox, düzenlediği basın toplantısında, "Failin eyalet dışından biri olmasını umduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini" belirterek, "Bu kötü olay yaşandığında 33 saat boyunca dua ettim. Eğer bu burada olacaksa, bizim bir insanımız olmasın, başka bir eyaletten ya da başka bir ülkeden biri olsun diye umut ettim." dedi.

Vali Cox, dualarının karşılık bulmadığını vurgulayarak, "Sadece bu şekilde olduğunda bizim için daha kolay olacağını düşündüm. 'Biz burada böyle şeyler yapmayız' diyebilmek isterdim." ifadelerini kullandı.

Cox, Utah'ın ülke genelinde hayırseverlik ve gönüllü hizmette öncü bir eyalet olduğunu belirterek, "Utah gerçekten özel bir yer. Hayır işlerinde ülkede lideriyiz, her yıl gönüllü hizmette de öndeyiz. Ama bu olay burada yaşandı." dedi.

Zanlı ve soruşturmanın detayları

Vali, Kirk'ü öldürmekle şüphelenilerek gözaltına alınanın adının Tyler Robinson olduğunu doğruladı.

Cox, Robinson'un suikastı bir aile üyesine anlattığını, bu kişinin de olayı bir yakınına bildirdiğini ve bahsi geçen kişinin Utah'taki Washington Bölgesi Şerifliği ile temasa geçtiğini söyledi.

Charlie Kirk'ün öldürülmesi ve yankıları

Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğradı. Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu.

Kirk, üniversite kampüslerinde muhafazakar fikirleri öğrencilerle buluşturan kar amacı gütmeyen kuruluş Turning Point USA'nın kurucusuydu. Sosyal medyada 5,2 milyon (X) ve 7,3 milyon (TikTok) takipçisi bulunuyordu.

Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde etkili olduğu ve aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle tanınıyordu.

Olayla ilgili paylaşımında eski Başkan Donald Trump şu ifadeleri kullandı: "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz."