Vali Cox: Charlie Kirk'ü Öldüren Kişinin 'Eyalet Dışından Olmasını' 33 Saat Dua Ettim

Utah Valisi Spencer Cox, Charlie Kirk cinayeti için zanlının eyalet dışından olması için '33 saat dua ettiğini' ve zanlının Tyler Robinson olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 23:53
Vali Cox: Charlie Kirk'ü Öldüren Kişinin 'Eyalet Dışından Olmasını' 33 Saat Dua Ettim

Vali Cox: Charlie Kirk'ü Öldüren Kişinin 'Eyalet Dışından Olmasını' 33 Saat Dua Ettim

Vali Cox'un açıklamaları

Utah Valisi Spencer Cox, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk

Cox, düzenlediği basın toplantısında, "Failin eyalet dışından biri olmasını umduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini" belirterek, "Bu kötü olay yaşandığında 33 saat boyunca dua ettim. Eğer bu burada olacaksa, bizim bir insanımız olmasın, başka bir eyaletten ya da başka bir ülkeden biri olsun diye umut ettim." dedi.

Vali Cox, dualarının karşılık bulmadığını vurgulayarak, "Sadece bu şekilde olduğunda bizim için daha kolay olacağını düşündüm. 'Biz burada böyle şeyler yapmayız' diyebilmek isterdim." ifadelerini kullandı.

Cox, Utah'ın ülke genelinde hayırseverlik ve gönüllü hizmette öncü bir eyalet olduğunu belirterek, "Utah gerçekten özel bir yer. Hayır işlerinde ülkede lideriyiz, her yıl gönüllü hizmette de öndeyiz. Ama bu olay burada yaşandı." dedi.

Zanlı ve soruşturmanın detayları

Vali, Kirk'ü öldürmekle şüphelenilerek gözaltına alınanın adının Tyler Robinson olduğunu doğruladı.

Cox, Robinson'un suikastı bir aile üyesine anlattığını, bu kişinin de olayı bir yakınına bildirdiğini ve bahsi geçen kişinin Utah'taki Washington Bölgesi Şerifliği ile temasa geçtiğini söyledi.

Charlie Kirk'ün öldürülmesi ve yankıları

Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğradı. Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu.

Kirk, üniversite kampüslerinde muhafazakar fikirleri öğrencilerle buluşturan kar amacı gütmeyen kuruluş Turning Point USA'nın kurucusuydu. Sosyal medyada 5,2 milyon (X) ve 7,3 milyon (TikTok) takipçisi bulunuyordu.

Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde etkili olduğu ve aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle tanınıyordu.

Olayla ilgili paylaşımında eski Başkan Donald Trump şu ifadeleri kullandı: "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz."

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump: Iryna Zarutska Cinayetinde Zanlının Ölüm Cezası Verilmeli
2
Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde 12 Yıldır Papağanlara Özel İlgi
3
Sihirli Annem Hepimiz Biriz Filmi 30 Mayıs'ta Vizyona Giriyor
4
İsrail Güçlerinin Ambulansla Baskın Yaptığı Ortaya Çıktı
5
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları 25 Can Aldı
6
Arap Dünyası BM'nin New York Bildirgesini ve İki Devletli Çözümü Memnuniyetle Karşıladı

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak