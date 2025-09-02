Vali Davut Gül: İstanbul 2025-2026'ya 46 Yeni Okulla Giriyor

Vali Davut Gül: İstanbul 2025-2026'ya 46 yeni okul ile giriyor

İstanbul'daki eğitim veren tüm okul binaları güvenli hale getirildi. Çocuklarımızın güven içinde eğitim görmesi bizim en öncelikli sorumluluğumuz.

2025-2026 eğitim-öğretim yılına hazırlık

İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen basın toplantısında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarına ilişkin bilgiler verdi. Gül, yeni eğitim yılında yaklaşık 2 milyon 900 bin öğrencinin ve 170 bin öğretmenin ders başı yapacağını bildirdi.

"2025-2026 eğitim öğretim yılına İstanbul'umuz 46 yeni okul ile 'merhaba' diyor." diyen Gül, yapımı tamamlanan okullarla on binlerce öğrencinin daha modern, donanımlı ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşacağını vurguladı. Yeni açılan okullar arasında ilkokullar, ortaokullar, liseler, anaokulları ve halk eğitim merkezlerinin bulunduğunu aktardı.

Okulların depreme dayanıklılığı

Vali Gül, İstanbul Proje Koordinasyon Başkanlığı'nın (2006 yılında kurulduğunu belirterek) 1999 depreminden önce yapılan 1530 okulun depreme dayanıklılık açısından incelendiğini söyledi. Bu okullardan 1336'sının riskli tespit edildiğini, bunların 359'unun yıkılıp yeniden yapıldığını, 816'sının güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildiğini belirtti.

Gül, ayrıca 61 okulun yeniden yapım ya da güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü, 100 okulun ihale süreçlerinin devam ettiğini ifade ederek, "Kısaca, yeniden yapılması gerekenler yapıldı, güçlendirmesi gerekenler güçlendirildi. İstanbul'daki eğitim veren tüm okul binaları güvenli hale getirildi." dedi.

Yapımı devam eden okullar ve yatırımlar

Vali Gül, İstanbul'un 39 ilçesinde kamu kaynakları ve hayırseverlerin desteğiyle 150 okulun inşasının devam ettiğini belirterek, bu yatırımların Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlayacağını söyledi: "İstanbul’da eğitim büyümeye devam ediyor. İstanbul, geleceğini güvenle inşa ediyor. İstanbul, yarınlarına bugünden hazırlanıyor."

Tekli eğitim hedefi

İstanbul'da tekli eğitime geçme hedefini de paylaşan Gül, halihazırda okulların yüzde 78'inde (2 bin 371 okulda) tam gün eğitime devam edildiğini, yüzde 22'sinde (677 okulumuzda) ise ikili eğitim verildiğini belirtti. Gül, Cumhurbaşkanı ve Milli Eğitim Bakanlığı liderliğinde bu hedefe en kısa sürede ulaşılacağına inandığını söyledi.

Zeytinburnu kampüsü ve yeni açılan okullar

Gül, Zeytinburnu'nda açıklama yaptığı alanın 42 bin metrekarelik bir kampüs olduğunu ve 46 yeni okuldan 3'ünün burada yer aldığını aktardı. Bu okulların kapasiteleri şöyle:

Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 24 derslik ve 36 atölye ile 1370 öğrenciye hizmet verecek.

Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 24 derslik ve 39 atölye ile 289 öğrenciye ev sahipliği yapacak.

Zeytinburnu Mehmet İhsan Mermerci Turizm Meslek Lisesi: 40 oda ve 118 yataklı uygulama oteline sahip, 24 derslik ve 39 atölye ile 475 öğrenciye hizmet sunacak.

İncelemeler

Vali Gül, açıklamanın ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya eşliğinde alandaki okullarda incelemelerde bulundu.

