DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,92 0,68%
ALTIN
4.605,32 -0,18%
BITCOIN
4.536.478,85 -1,35%

Vali Davut Gül: İstanbul 2025-2026'ya 46 Yeni Okulla Giriyor

Vali Davut Gül, İstanbul'daki tüm okulların depreme dayanıklı hale getirildiğini, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına 46 yeni okul ile girileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:24
Vali Davut Gül: İstanbul 2025-2026'ya 46 Yeni Okulla Giriyor

Vali Davut Gül: İstanbul 2025-2026'ya 46 yeni okul ile giriyor

İstanbul'daki eğitim veren tüm okul binaları güvenli hale getirildi. Çocuklarımızın güven içinde eğitim görmesi bizim en öncelikli sorumluluğumuz.

2025-2026 eğitim-öğretim yılına hazırlık

İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen basın toplantısında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarına ilişkin bilgiler verdi. Gül, yeni eğitim yılında yaklaşık 2 milyon 900 bin öğrencinin ve 170 bin öğretmenin ders başı yapacağını bildirdi.

"2025-2026 eğitim öğretim yılına İstanbul'umuz 46 yeni okul ile 'merhaba' diyor." diyen Gül, yapımı tamamlanan okullarla on binlerce öğrencinin daha modern, donanımlı ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşacağını vurguladı. Yeni açılan okullar arasında ilkokullar, ortaokullar, liseler, anaokulları ve halk eğitim merkezlerinin bulunduğunu aktardı.

Okulların depreme dayanıklılığı

Vali Gül, İstanbul Proje Koordinasyon Başkanlığı'nın (2006 yılında kurulduğunu belirterek) 1999 depreminden önce yapılan 1530 okulun depreme dayanıklılık açısından incelendiğini söyledi. Bu okullardan 1336'sının riskli tespit edildiğini, bunların 359'unun yıkılıp yeniden yapıldığını, 816'sının güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildiğini belirtti.

Gül, ayrıca 61 okulun yeniden yapım ya da güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü, 100 okulun ihale süreçlerinin devam ettiğini ifade ederek, "Kısaca, yeniden yapılması gerekenler yapıldı, güçlendirmesi gerekenler güçlendirildi. İstanbul'daki eğitim veren tüm okul binaları güvenli hale getirildi." dedi.

Yapımı devam eden okullar ve yatırımlar

Vali Gül, İstanbul'un 39 ilçesinde kamu kaynakları ve hayırseverlerin desteğiyle 150 okulun inşasının devam ettiğini belirterek, bu yatırımların Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlayacağını söyledi: "İstanbul’da eğitim büyümeye devam ediyor. İstanbul, geleceğini güvenle inşa ediyor. İstanbul, yarınlarına bugünden hazırlanıyor."

Tekli eğitim hedefi

İstanbul'da tekli eğitime geçme hedefini de paylaşan Gül, halihazırda okulların yüzde 78'inde (2 bin 371 okulda) tam gün eğitime devam edildiğini, yüzde 22'sinde (677 okulumuzda) ise ikili eğitim verildiğini belirtti. Gül, Cumhurbaşkanı ve Milli Eğitim Bakanlığı liderliğinde bu hedefe en kısa sürede ulaşılacağına inandığını söyledi.

Zeytinburnu kampüsü ve yeni açılan okullar

Gül, Zeytinburnu'nda açıklama yaptığı alanın 42 bin metrekarelik bir kampüs olduğunu ve 46 yeni okuldan 3'ünün burada yer aldığını aktardı. Bu okulların kapasiteleri şöyle:

Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 24 derslik ve 36 atölye ile 1370 öğrenciye hizmet verecek.

Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 24 derslik ve 39 atölye ile 289 öğrenciye ev sahipliği yapacak.

Zeytinburnu Mehmet İhsan Mermerci Turizm Meslek Lisesi: 40 oda ve 118 yataklı uygulama oteline sahip, 24 derslik ve 39 atölye ile 475 öğrenciye hizmet sunacak.

İncelemeler

Vali Gül, açıklamanın ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya eşliğinde alandaki okullarda incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına ilişkin Zeytinburnu...

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına ilişkin Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına ilişkin Zeytinburnu...

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor
2
Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor
3
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar öldürüldü — Ailesi yasta
4
Arıkan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Görüştü
5
İstanbul'da Ağustos'ta 2 bin 578 Hükümlü ve 5 bin 201 Şüpheli Yakalandı
6
TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma
7
İŞKUR'da Son 3 Gün: Bursa KPSS'siz Marangoz ve Ankara Engelli Alımları

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini