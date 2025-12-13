DOLAR
Vali Faik Oktay Sözer Başkanlığında Bozüyük OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında Bozüyük OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı; çalışmalar, yatırımlar, altyapı güçlendirme, üretim kapasitesi ve istihdam ele alındı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:54
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi.

Gündem: Yatırımlar, altyapı ve istihdam

Toplantıda, Bozüyük OSB’de yürütülen mevcut çalışmalar ile devam eden ve planlanan yatırımlar detaylı şekilde ele alındı. Sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımlar ve bölgenin üretim kapasitesinin artırılması öncelikli başlıklar arasında yer aldı.

Heyet, istihdamın geliştirilmesi ve yatırım ortamının daha da iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Vali Faik Oktay Sözer, Bozüyük OSB’nin ilimiz ekonomisi açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak, sanayicilere her zaman destek verilmeye devam edileceğini ifade etti.

