Vali Gökmen Çiçek Talas'ta Ev Ziyaretleriyle Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas'ta yaptığı ev ziyaretlerinde vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:09
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas ilçesinde ev ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya geldi ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlerde konuşan Vali Çiçek; " Bugün mesai sonrası Talas ilçemizde hane ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarımızla bir araya geldik, gönüllere dokunan sohbetler ettik, talepleri dinledik, muhabbeti paylaştık."

Ziyaretlerin sonunda Vali Çiçek, "Her zaman milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

