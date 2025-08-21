Vali Sezer'den 'çocuk parkı' sözü: Koyuntepe çocukları sevindi

Edirne Valisi Yunus Sezer'in 5 yaşındaki Gülce Temizkan'a verdiği "çocuk parkı" sözü, İpsala ilçesine bağlı Koyuntepe köyündeki miniklere ve köy çocuklarına sevinç getirdi.

Vali Sezer, köylerdeki yatırımları yerinde incelemek üzere geldiği Koyuntepe köyünde, köy kahvehanesinde vatandaşlarla buluştu. Konuşması sırasında yanına gelen 5 yaşındaki Gülce Temizkan'ın, "Vali amca senden bir şey isteyebilir miyim? Bizim eve çocuk parkı yapar mısın?" sözleri ortamı neşelendirdi.

Gülce'yi medeni cesaretinden dolayı tebrik eden Sezer, evinin yakınındaki bir bölgeye çocuk parkı yapılabileceğini belirterek, "Tüm arkadaşlarınla oynarsın. Çocuk parkı için köyünüzde yer de var. Gülce'nin istediği mahalleye yapalım parkı." dedi. Bu söz, Gülce kadar köydeki diğer çocukları da sevindirdi.

Gençlerin talepleri doğrultusunda Sezer, köye halı saha yapılacağını da kaydetti.

"Hizmet seferberliği devam ediyor"

Devletin imkânlarını vatandaşlarla buluşturmaya devam ettiklerini vurgulayan Sezer, şunları söyledi: "Köylerimizle ilgili başlattığımız hizmet seferberliği devam ediyor. Hem İl Özel İdaresi imkânlarını kullanıyoruz hem bakanlıklarımız destek oluyor. Şu anda Türkiye'de parmakla gösterilecek bir hizmet yapıyoruz."

Sezer, geçen yıl için belirledikleri 200 kilometre sıcak asfalt hedefini hızlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, önümüzdeki yıl itibarıyla tüm 'grup yolu' dediğimiz köy yollarını sıcak asfaltla buluşturmayı, ardından kalabalık köylerin yollarını yapmayı ve köy yollarını birkaç yıl içinde dayanıklı bir şekilde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'nin köy yollarının konforlu ve şehir kalitesinde yapıldığını belirterek çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Vali Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun eşlik etti.

