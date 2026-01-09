Vali Soytürk'ten 15 Temmuz şehidinin kızına ziyaret: 'Milli irade gasp edilemedi'

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz şehidi Ayşe Aykaç'ın kızı Burcu Zengin'i ziyaret ederek şehide vefayı ve milletin direnişini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 11:46
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 11:46
Ziyarette vefa ve milli irade vurgusu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında o dönemki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan Ayşe Aykaç'ın kızı Burcu Zengin'i ziyaret etti. Ziyarette şehidimizin emanetine sahip çıkmanın önemi vurgulandı.

Vali Soytürk, şehit kızının hal ve hatırını sorarak aile ile bir süre sohbet etti ve yakın ilgi gösterdi.

Vali Soytürk, Şehit Ayşe Aykaç hakkında ailesiyle görüşüp şehidi ve 15 Temmuz gecesi vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri hayırla yâd etti. Ziyaret kapsamında Kur'an-ı Kerim okunurken, şehitler için dua edildi.

Vatanımız uğruna hayatını feda eden Şehitlerimize ve Gazilik onuruna erişen vatandaşlarımıza minnet ve şükran borçluyuz. Onlar sayesinde Millet Meclisimiz ve kurumlarımız ele geçirilemedi, milli irade gasp edilemedi ve istiklalimize, istikbalimize pranga vurulamadı

Ziyarette Vali Soytürk'e Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten de eşlik etti.

