Valiler, Yılbaşı Gecesi Görevde Olan Personeli Ziyaret Etti

Gaziantep ve Çevre İllerin Valilerinden Yılbaşı Ziyareti

Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis valileri, yeni yıla görevleri başında giren kamu personelini unutmadı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve beraberindeki heyet, ilk olarak Karşıyaka Polis Karakolunu ziyaret etti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber’in Ziyareti

Vali Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile birlikte Kayaönü İtfaiye Amirliği ve 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek, görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı. Gazianteplilere de yeni yıl dileklerini ileten Çeber, kent genelinde yılbaşı gecesi 6 bin 300’ü güvenlik gücü olmak üzere toplam 10 bin kamu personelinin görev yaptığını belirtti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yılbaşı gecesinde ilk ziyaretini Şehit Hakan Duyğal Huzurevine yaptı. Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile birlikte hastaneleri ve jandarma komutanlıklarını ziyaret ederek, yeni yılın barış getirmesini diledi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz’un Ziyaretleri

Malatya Valisi Seddar Yavuz, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde görevli personeli kutladı. Yavuz, denetimlerini Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, sürücülerle sohbet etti ve hediyeler dağıttı.

Adıyaman Valisi Osman Varol ve Ziyaretleri

Adıyaman Valisi Osman Varol, görev başındaki personeli ziyaret ederek yeni yıl dileklerini iletti. Vali Varol, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, itfaiye, polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret etti ve yeni yılın sağlık ve huzur getirmesini temenni etti.

Kilis Valisi Tahir Şahin’in Açıklamaları

Kilis Valisi Tahir Şahin, uygulama noktalarında görevli jandarma ve polis ekiplerinin yeni yılını kutlayarak, 787 emniyet ve jandarma personeliyle tüm tedbirlerin alındığını duyurdu. Şahin, vatandaşların huzur içinde bir yılbaşı geçirmesi için gerekli tüm önlemleri aldıklarını vurguladı.

Valiler, yılbaşı gecesinde görev yapan personelin özverili çalışmaları dolayısıyla onları teşvik ederek, yeni yıl dileklerini ilettiler.

Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, görevi başındaki personeli ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.