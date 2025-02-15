Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan Görevden Uzaklaştırıldı

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, suçlamalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 08:06
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan Görevden Uzaklaştırıldı

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bu karar, Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesi ile sonuçlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zeydan'ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2023/77 esas sayılı dosyası kapsamında, 11 Şubat 2025 tarihinde görülen duruşmasında 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Zeydan'ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince bu cezanın uygulanmış olduğu ifade edildi. Ayrıca, Van Valisi Ozan Balcı'nın, aynı kanunun 45'inci ve 46'ncı maddeleri uyarınca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı...

İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı, Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı...

İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı, Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

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