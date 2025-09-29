Van Büyükşehir'den Özel Gereksinimli Çocuklara Ata Binme Sevinci

Van Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli çocukları İpekyolu'ndaki Van Atlı Spor Kulübü çiftliğinde ata bindirerek sosyal hayata kazandırma çalışmalarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:36
Van Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli çocukların ata binme talebini karşılayarak anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Dairesi Başkanlığı kentteki engelli çocuklar ve ailelerinin sosyal yaşama daha fazla dahil edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Etkinlik detayları

Organize edilen program kapsamında çocuklar ve aileleri, araçlarla İpekyolu ilçesindeki Van Atlı Spor Kulübü'ne ait çiftliğe götürüldü. Çocuklar burada ata binerek heyecan dolu anlar yaşadı ve güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Aileler ve uzmanlardan gelen tepkiler

Pınar Ekinci, programa kızıyla katıldığını belirterek, "Bugün Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlik sayesinde kızım ilk kez ata bindi. Çok sevdi, çok mutlu oldu. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Gülşah Mercanoğlu ise, "Oğlum ile geldim. Çok güzel bir etkinlik. Çok memnun kaldık. Etkinlikten dolayı Sayın Valimize, Büyükşehir Belediyemize ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizleri düşünmeleri mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Fizyoterapist Veli İpek, bu tür organizasyonların önemine dikkat çekerek, "Engelli bireylerin ata binmesi için bu fırsatı oluşturdular. Bu sayede çocuklar da ailelerimiz de çok mutlu oldu." dedi.

Etkinlik, hem çocukların hayallerine dokunmayı hem de ailelerin sosyal hayata katılımını artırmayı hedefleyen çalışmaların bir parçası olarak değerlendirildi. Katılımcılar belediyeye teşekkürlerini iletti.

