Van Çaldıran'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü, 5 Yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, ikisi ağır 5 kişi yaralandı; jandarma çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 13:13
Uzunyol mezrasında silahlı kavga

Van'ın Çaldıran ilçesi Soğuksu Mahallesi'ne bağlı Uzunyol mezrasında iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, ikisi ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

