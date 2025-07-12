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Van'da 10 Kilo 120 Gram Skunk Ele Geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde yapılan operasyonda 10 kilo 120 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 13:38
Van'da 10 Kilo 120 Gram Skunk Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo 120 Gram Skunk Ele Geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla 10 kilo 120 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, uyuşturucu ticareti, nakli ve depolamasıyla mücadele amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, dün Edremit'te bir uygulama noktası kurarak durdurdukları araçta detaylı arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, belirtilen miktarda skunk maddeye ulaşılması, emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.

Edremit’te gerçekleştirilen bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen hassas çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekti.

Van'ın Edremit ilçesinde 10 kilo 120 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına...

Van'ın Edremit ilçesinde 10 kilo 120 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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