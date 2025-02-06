Van'da 120 Kahraman Çocuk Anıldı

Van'da, 1. Dünya Savaşı sırasında Hoy Cephesi'ndeki askerlere erzak ve cephane taşıyan ve dönüş yolunda soğuk hava koşulları nedeniyle büyük bölümünü kaybeden 120 kahraman çocuk anıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programında, Kazım Karabekir Caddesi'nde bir araya gelen öğrenci ve öğretmenler, Türk bayrakları eşliğinde Kurtuluş Parkı'ndaki 120 Vanlı Kahraman Çocuklar Anıtı'na yürüdü. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunduktan sonra, şehitler için dua edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, burada yaptığı konuşmada, 1. Dünya Savaşı sırasında Van ve çevresinde yaşanan şiddetli çatışmalara dikkat çekti. Hoy cephesine erzak taşıyan bu kahraman çocukların fedakarlığının unutulmaması gerektiğini vurgulayan Aras,

"Zaman kaybetmeden Van'da hazırlanmalara başlandı. 12-17 yaşları arasında öğrencisi olan tüm okullara haber gönderildi. Kısa sürede, yaşları küçük ama yürekleri büyük olan 120 Vanlı çocuk bu göreve gönüllü oldu. Çocuklara rehberlik etmek üzere 2 öğretmen ve 18 asker de başlarına katıldı. Sınırlı imkanlarla hazırlanan bu çocuklar, Van şehir merkezindeki Ulu Cami önünde dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandılar. Zorlu kış şartları altında yürüyerek cepheye ulaştılar."

Kahraman çocukların isimlerinin tarihe geçtiğini vurgulayan Aras, "Kafile Van'a dönerken kar yağışı başladı. Dinmek bilmeyen bu kar, tipiye dönüştü ve adım atmak imkansızlaştı. Zamana karşı mücadele eden 120 kahraman çocuk, 18 asker ve 2 öğretmen beyaz karlar üzerinde soğuğa teslim oldu." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte öğrencilere duygu dolu anlar yaşatan Ecrin Er, "120 kahraman çocuk anısına anıta karanfil bıraktık. O zamanlara giderek garip bir duygu hissettim. Çocukların vatanları ve bayrakları için sergiledikleri davranışlar beni mutlu etti." diye konuştu.

Vali Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu'nun da katıldığı anma programında, öğretmenler ve öğrenciler, 120 Vanlı Kahraman Çocuklar Anıtı'na karanfil bıraktı.

Van'da, 1. Dünya Savaşı sırasında Hoy Cephesi'ndeki askerlere erzak ve cephane taşıyan, dönüş yolunda tipi nedeniyle büyük bölümü şehit olan "120 kahraman çocuk" anıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen anma programı için Kazım Karabekir Caddesi'nde bir araya gelen öğrenci ve öğretmenler, Türk bayraklarıyla Kurtuluş Parkı'ndaki 120 Vanlı Kahraman Çocuklar Anıtı'na kadar yürüdü.

Van'da, 1. Dünya Savaşı sırasında Hoy Cephesi'ndeki askerlere erzak ve cephane taşıyan, dönüş yolunda tipi nedeniyle büyük bölümü şehit olan "120 kahraman çocuk" anıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen anma programı için Kazım Karabekir Caddesi'nde bir araya gelen öğrenci ve öğretmenler, Türk bayraklarıyla Kurtuluş Parkı'ndaki 120 Vanlı Kahraman Çocuklar Anıtı'na kadar yürüdü.