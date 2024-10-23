Van'da 13. Yılında Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Van'da Deprem Anma ve Tatbikat Etkinliği Düzenlendi

Van'da, 13 yıl önce yaşanan deprem anısına, Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) iş birliğiyle arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim ile Anma Programı

AFAD yerleşkesindeki eğitim sahasında düzenlenen etkinlikte, önce Kur'an-ı Kerim okundu ve depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi.

Gerçekçi Tatbikat Senaryosu

Bunun ardından, AFAD, UMKE, polis ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan arama kurtarma ekipleri tatbikat için sahaya çıktı. Tatbikat senaryosuna göre, bölgede 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekipler, yapılan koordinasyon neticesinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma köpeklerinin yardımıyla çalışmalara başladı. Yaralılara ulaşılarak, hastanelere sevk işlemleri gerçekleştirildi. Tatbikat, gerçekçi görüntüleriyle izleyicilere etkileyici anlar sundu.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş'tan Açıklamalar

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Ulutaş, Van'da her türlü afet için hazırlık yapıldığını belirtti ve şöyle devam etti:

"Gölcük'te 1999'da meydana gelen depremde 93 kişilik arama kurtarma personeli vardı ancak, 6 Şubat depremlerinde bu sayı 45 bine yükseldi. Bu, hem ülkemizin hem de sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının arama ve kurtarmaya verdiği önemi gösteriyor. Geçen yıl 200 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturduk, bu yıl da her ilçede 100'er kişilik ekipler kurmayı planlıyoruz. Afetler meydana gelmeden öncesinde planlama yapmak ve riskleri azaltmak için çalışmalarımız sürüyor."

Van'daki tatbikat, afetlere yönelik hazırlıkları pekiştirirken, toplumda bu konuda bilinç oluşturmayı hedefliyor.

Van'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda Van depreminin 13. yılı dolayısıyla anma programı ve arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Van'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda Van depreminin 13. yılı dolayısıyla anma programı ve arama kurtarma tatbikatı yapıldı.