DOLAR
34,28 -0,08%
EURO
36,98 0,09%
ALTIN
3.024,43 -0,01%
BITCOIN
2.275.265,62 1,76%

Van'da 13. Yılında Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Van depreminin 13. yılı dolayısıyla düzenlenen tatbikatla arama kurtarma ekipleri hazırlıklarını gözden geçirdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:43
Van'da 13. Yılında Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Van'da Deprem Anma ve Tatbikat Etkinliği Düzenlendi

Van'da, 13 yıl önce yaşanan deprem anısına, Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) iş birliğiyle arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim ile Anma Programı

AFAD yerleşkesindeki eğitim sahasında düzenlenen etkinlikte, önce Kur'an-ı Kerim okundu ve depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi.

Gerçekçi Tatbikat Senaryosu

Bunun ardından, AFAD, UMKE, polis ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan arama kurtarma ekipleri tatbikat için sahaya çıktı. Tatbikat senaryosuna göre, bölgede 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekipler, yapılan koordinasyon neticesinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma köpeklerinin yardımıyla çalışmalara başladı. Yaralılara ulaşılarak, hastanelere sevk işlemleri gerçekleştirildi. Tatbikat, gerçekçi görüntüleriyle izleyicilere etkileyici anlar sundu.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş'tan Açıklamalar

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Ulutaş, Van'da her türlü afet için hazırlık yapıldığını belirtti ve şöyle devam etti:

"Gölcük'te 1999'da meydana gelen depremde 93 kişilik arama kurtarma personeli vardı ancak, 6 Şubat depremlerinde bu sayı 45 bine yükseldi. Bu, hem ülkemizin hem de sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının arama ve kurtarmaya verdiği önemi gösteriyor. Geçen yıl 200 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturduk, bu yıl da her ilçede 100'er kişilik ekipler kurmayı planlıyoruz. Afetler meydana gelmeden öncesinde planlama yapmak ve riskleri azaltmak için çalışmalarımız sürüyor."

Van'daki tatbikat, afetlere yönelik hazırlıkları pekiştirirken, toplumda bu konuda bilinç oluşturmayı hedefliyor.

Van'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)...

Van'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda Van depreminin 13. yılı dolayısıyla anma programı ve arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Van'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)...

Van'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda Van depreminin 13. yılı dolayısıyla anma programı ve arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BRICS Ülkelerinden Gazze İçin Ateşkes Çağrısı
2
Konya'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti
3
Osmaniye'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
4
İngiltere ve Almanya'dan Yeni Savunma Anlaşması
5
Eğitimde Yeniden Yapılanma: Bakan Tekin Hatay'da Toplantı Düzenledi
6
Türkiye Savunma Sanayiinde Derin Teknoloji Vurgusu
7
Rusya, Donetsk Bölgesinde İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak