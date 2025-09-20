Van'da 200 Çocuğun Katıldığı Sünnet Şöleni: AK Parti İl Başkanlığı Organize Etti

Edremit'te düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı

Van'da AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen sünnet şöleni, Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, törende yaptığı konuşmada sahada ekipleriyle birlikte vatandaşa hizmet etmek için yoğun çalışma yürüttüklerini vurguladı. Arvas, etkinlikle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yoldan yürüyerek her kesimle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Onların sorunlarına çözüm aramak ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak görevimizdir. Bugün de sağlık politikaları birim başkanlığımızca İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerimizden 200 çocuğumuzun sünnet merasimine katıldık."

Arvas, çocukların iyi yetiştirilmesine dikkat çekerek: "Çocuklarımızı yarınlara hazırlamalıyız çünkü ne ekersek onu biçeriz. Çocukları sünnet ettirmek anne ve babanın vazifesidir. İmkanları olmayan ailelerimizin yanındayız. AK Parti, 23 yıldır milletinin yanında olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda sünnet olan çocuklara hediyeler dağıtıldı. Törene İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, AK Parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.