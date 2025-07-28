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Van'da 228 Suçlu Yakalandı: 94'ü Cezaevine Gönderildi

Van'da yapılan operasyonda aranan 228 kişi yakalandı, 94'u cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 17:09
Van'da 228 Suçlu Yakalandı: 94'ü Cezaevine Gönderildi

Van'da Suçla Mücadele Operasyonu

Van'da, farklı suçlardan aranan 228 kişi düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, bu kişilerin 94'ü cezaevine teslim edildi.

Yürütülen Çalışmalar

14-27 Temmuz tarihleri arasında Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, suç ve suçlularla mücadele derinlemesine sürdürülüyor.

İçerik ve Ele Geçirilen Malzemeler

Yakalama işlemleri dışında, operasyonlar sonucunda birçok silah ve cephane ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında AK-47 tüfek, 2 AK-47 şarjörü, 116 AK-47 fişeği, 5 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 231 fişek, 4 tüfek ve 95 tüfek fişeği ile birlikte çalıntı araç da yer aldı.

Van'daki bu başarılı operasyonlar, suçla mücadele adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve güvenlik güçlerinin kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Van'da farklı suçlardan aranan 228 kişi yakalandı, 94'ü cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda...

Van'da farklı suçlardan aranan 228 kişi yakalandı, 94'ü cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'da farklı suçlardan aranan 228 kişi yakalandı, 94'ü cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda...

Van'da farklı suçlardan aranan 228 kişi yakalandı, 94'ü cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

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