Van'da 3,140 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kaçak Sigara Operasyonu Van'da Gerçekleşti

Van'ın Muradiye ilçesinde, gümrük kaçağı 3,140 paket sigara ele geçirildi. Yerel kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, kaçakçılık olaylarının önlenmesi için yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Detaylar ve Yapılan Aramalar

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durdurdukları bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen aramada, bu kadar çok miktarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Elde edilen bu önemli sonuç, ilçedeki kaçakçılık faaliyetlerine karşı alınan önlemlerin ne denli etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının artarak devam edeceğini ve benzeri operasyonların da yapılacağını vurguladı.

Van'ın Muradiye ilçesinde gümrük kaçağı 3 bin 140 paket sigara ele geçirildi.