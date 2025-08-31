Van'da 36. Ulusal Kimya Kongresi Başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 36. Ulusal Kimya Kongresi, Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'ndeki açılış töreniyle başladı.

Açılışta Rektör Şevli'nin Mesajı

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kongreye ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek üniversitenin geçmişte de bu etkinliği ağırladığını vurguladı. Şevli, "Geçmişten bugüne uzanan bu yolculukta özellikle 1997'nin Haziran ayında, aynı kongrenin on birincisinin üniversitemizde düzenlenmiş olduğunu büyük bir mutlulukta öğrenmiş olduk. Böyle köklü ve sürdürülebilir bir etkinliğe ikinci kez ev sahipliği yapıyor olmamız, bizim için ayrı bir kıymet ve anlam taşımaktadır." dedi.

Şevli ayrıca akademik kongrelerin bilimsel ilerleme için vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, "Kongreler, bilim insanlarının bilgi üretim sürecine doğrudan katkı sunmasına, eleştirel düşüncenin gelişmesine ve en önemlisi disiplinler arası işbirliklerinin kurulmasına imkan sağlar. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak bizler de bilime ve bilimsel ilerlemeye verdiğimiz önceliği, her zaman bu tür akademik etkinlikleri desteklemek suretiyle ortaya koymaktayız. Üniversitemizin akademik başarıları URAP sıralamalarında da kendini göstermektedir. Özellikle kimya alanında, ülkemizde 22'nci, dünyada ise 1359'uncu sırada yer alıyor olmamız, hem üniversitemizin hem de kimya disiplininin önemini ve potansiyelini ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Yalçın'dan "Türkiye Kimya Ajansı" Duyurusu

Türkiye Kimya Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahattin Yalçın, kongrelerin sürdürülebilirliğini sağlamak için dernek olarak çalıştıklarını söyleyerek önemli bir girişimi açıkladı. Yalçın, "Kongreler, ülkemizi daha da ileriye taşıyabilmek için yapılmaktadır. Hepsinin altında sanayicilerle de bürokrasilerde de yapılan çalışmalar var. Bizim de bünyesinde olduğumuz Türkiye Kimya Ajansını kuruyoruz. Ülkemizdeki Uzay Ajansı ve Çevre Ajansı gibi. Uluslararası Saf ve Uygulamalı Kimya Birliğinde (IUPAC) sadece bilimsel anlamda değil ülkemizin bütün menfaatlerini bir arada tutabilecek şekilde çalışmalarımız var." dedi.

Kongrenin Önemi ve Katılımcılar

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve Van YYÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gülcan, etkinliği "Türkiye'de ulusal çapta kimya alanında yapılan en prestijli etkinlik" olarak tanımlayarak, kongrenin araştırmacıları, genç bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini bir araya getirme misyonunu vurguladı. Gülcan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kongreye İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, akademisyenler, araştırmacılar, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

