Van'da 38,5 MW'lık Güneş Enerjisi Santrali Kuruluyor

Van Edremit Çiçekli'de 500 bin m² alana kurulacak 38,5 MW kapasiteli GES ile VASKİ'nin yıllık enerji giderlerinde yaklaşık 450 milyon lira tasarruf hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 18:15
Edremit Çiçekli'de 500 bin m² alanda inşaat sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası işbirliğiyle kente kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) çalışmalarını başlattı.

Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde, 500 bin metrekarelik sahada yapımı süren santralin kapasitesi 38,5 megavat olacak.

1,2 milyar lira yatırım bedeliyle hayata geçirilecek tesisin devreye alınmasıyla Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü'nün enerji giderlerinde yılda yaklaşık 450 milyon lira tasarruf hedefleniyor.

Proje Müdürü Serdal Mert, santralin kısa sürede devreye alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Serdal Mert, sahadaki ilerlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

Güneş panellerinin montajı için konstrüksiyon altyapı işlemlerimiz devam ediyor. Projemiz 38,5 megavat gücünde olup 4 ay içinde tamamlanarak idaremize teslim edilecek. Sahamızda 69 bin 888 yüksek verimli panel, 105 adet 350 kilovat inverter, 7 adet 5 MVA trafo ve 1 dağıtım merkezi bulunacak. Üretilen enerji Engil Trafo Merkezi’ne aktarılacak. Projemizde son teknoloji ürünü paneller kullanılacak ve üretim, otomasyon sistemi ile VASKİ'nin tüketimiyle mahsuplaştırılacak.

