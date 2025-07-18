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Van'da 4. Gezi ve Fotoğraf Günleri Coşkusu Başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde düzenlenen 4. Gezi ve Fotoğraf Günleri, bitki tutkunlarını ve fotoğraf meraklılarını bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 11:00
Van'da 4. Gezi ve Fotoğraf Günleri Coşkusu Başladı

Van'da 4. Gezi ve Fotoğraf Günleri Coşkusu Başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (YYÜ) Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Gezi ve Fotoğraf Günleri", doğa ve fotoğraf severlere kapılarını açtı. Etkinlik, ziraat alanındaki yenilikler ile birlikte çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

Bahçede, lavanta, ekinezya, sarı kantaron, ölmez otu, melisa, civan perçemi gibi birçok bitki yetiştiriliyor. Her yıl gerçekleştirilen bu etkinlikte, katılımcılar renkli çiçeklerin arasında gezintiye çıkıyor ve eşsiz manzaralarda fotoğraf çekme fırsatı buluyor.

Yoğun Katılım ve Misafirler

Etkinliğe, Türkçe öğrenmek için farklı ülkelerden Van’a gelen 14 yabancı öğrenci de katıldı. Bu öğrenciler, ekinezya, civanperçemi ve lavanta yetiştiriciliğinin yapıldığı alanı gezdi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki etkinliği Van Kültür Yolu Festivali ile eş zamanlı olarak düzenlediklerini belirtti. Tunçtürk, “Bahçemizi hazırlamak için 25 stajyer öğrencimizle yoğun bir çaba sarf ettik. Yaklaşık 20 dönümlük arazide 300 farklı bitki türünü burada yetiştirdik. Ziyaretçiler, Van Gölü'nün kıyısında, mavi ve yeşilin buluştuğu bu alanda fotoğraflar çekerek güzel anılar biriktiriyor,” dedi.

Turizm ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri

Prof. Dr. Tunçtürk, bahçenin yoğun ilgi gördüğünü vurguladı ve "Yunus Emre Enstitüsü tarafından üniversitemizde açılan yaz okuluna katılan yabancı öğrencileri burada ağırladık. Bahçemiz, kent ekonomisi ve turizmine büyük katkı sağlamaktadır. Turizmcilerden, gezi programları ve etkinliklerde bahçemizin de yer almasını bekliyoruz. Tüm misafirlerimizi buradaki doğal güzellikleri keşfetmeye davet ediyorum," dedi. Etkinlik 1 Ağustos'a kadar devam edecek.

Yerli ve Yabancı Ziyaretçilerden Yorumlar

Gürcistan'dan gelen yaz okulu öğrencisi Mariam Shulaia, "Van'ı çok güzel buldum. Türkiye’ye daha önce gelmiştim fakat burası hakkında bilgim yoktu. Bahçeyi gezmek harika bir deneyim oldu. Fotoğraf çektik ve çiçek topladık. Kokuları çok hoştu. Yunus Emre Enstitüsü'ne ve Van YYÜ çalışanlarına teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

İranlı öğrenci Rozhina Sheykholeslami ise, "Bahçede birçok tür bitki görmek ve fotoğraf çekmek çok keyifliydi. Van'da güzel zaman geçiriyoruz," dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi'nde düzenlenen "4....

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi'nde düzenlenen "4. Gezi ve Fotoğraf Günleri" başladı. Bahçe, tanıtım amacıyla her yıl düzenlenen "Gezi ve Fotoğraf Günleri" kapsamında ise fotoğraf ve doğa tutkunlarını ağırlıyor. Etkinliğe katılanlar, farklı bitkilerin bulunduğu bahçede gezinti yapıyor, rengarenk çiçeklerin arasında fotoğraf çekiyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi'nde düzenlenen "4....

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi'nde düzenlenen "4. Gezi ve Fotoğraf Günleri" başladı. Bahçe, tanıtım amacıyla her yıl düzenlenen "Gezi ve Fotoğraf Günleri" kapsamında ise fotoğraf ve doğa tutkunlarını ağırlıyor. Etkinliğe katılanlar, farklı bitkilerin bulunduğu bahçede gezinti yapıyor, rengarenk çiçeklerin arasında fotoğraf çekiyor.

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