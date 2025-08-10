Van'da 43 Şüpheli Kaçakçılık Operasyonlarında Yakalandı

Van'da Büyük Kaçakçılık Operasyonu: 43 Gözaltı

Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonları kapsamında toplamda 43 şüpheli yakalandı. Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, 4-10 Ağustos tarihleri arasında kaçakçılık suçlarıyla mücadele etmeyi amaçlayan 36 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Bu operasyonlar neticesinde, 5 bin 130 paket kaçak sigara, 11 elektronik sigara, 3 kilogram nargile tütünü, 2 cep telefonu, ruhsatsız bir tabanca ve 8 mermi yanı sıra 56 kilogram çay ve 287 muhtelif kaçak eşya ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

