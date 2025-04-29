Van'da 50 Kilogram Kaçak İnci Kefali Suya Bırakıldı

Van'da Kaçak İnci Kefali Avcılığına Sıkı Denetim

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik güçleri, inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla sıkı denetimlerini sürdürüyor. Van'ın İpekyolu ilçesinde, kaçak avlanan 50 kilogram canlı inci kefali tespit edilerek suya geri bırakıldı. Ayrıca, 200 metre uzunluğunda ağ da ele geçirildi.

Denetimlerin Hedefi: İnci Kefali Üreme Dönemi

Vangölü'nde yaşayan inci kefali, üreme döneminde 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu nedenle, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar arttırılmış durumda. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ve güvenlik güçleri, bu dönemde herkese örnek olacak sıkı denetimler yapıyor.

Sıkı Kontrol ve Başarılar

Taramaların sürdüğü Akköprü Deresi'nde ele geçirilen 50 kilogram canlı inci kefali hemen suya geri bırakılırken, denetimlere katılan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, bu süre zarfında 5 olaya müdahale ettiklerini belirtti. Demir ayrıca, bu yıl yağışların bol olmasının balıkların göçünü olumlu yönde etkilediğini ve verimli bir yıl geçirmeyi umduklarını ifade etti.

Denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceği vurgulanırken, kaçak avcılığın önüne geçilmesi için tüm gücün seferber edileceği bildirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kaçak avlanan 50 kilogram canlı inci kefali suya geri bırakıldı, 200 metre ağ ele geçirildi.