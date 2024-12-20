Van'da 8 Bin 500 Gereksiz Arama: Kabahatler Kanunu ile Ceza

Van'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Meşgul Eden Gereksiz Aramalar

Van'ın Edremit ilçesinde, 112 Acil Çağrı Merkezini bu yıl 8 bin 500 kez gereksiz yere arayan kişi, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idari para cezası ile karşılaştı.

Acil Çağrı Merkezinin Durumu

Van 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Banu Yeğinaltay, yaptığı açıklamada, bu yıl 1 milyon 370 bin çağrı aldıklarını, bunların 1 milyon 100 bini asılsız ve 270 bini ise gerçek çağrı olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Yeğinaltay, "2020'den bu yana toplam 6 milyon 772 bin çağrı alındı. Bunların 5 milyon 672 bini asılsızdı,“ diye belirtti. Gereksiz aramaların acil durumlara müdahale süresini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Yeğinaltay, çocuklara ve yetişkinlere yönelik tanıtım çalışmaları ile asılsız çağrılarda önemli bir azalma sağladıklarını ifade etti.

Çocuklardan Gelen Gereksiz Aramalar

Merkez çalışanlarından Seher Tunçtan, özellikle çocukların acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul ettiğini vurgulayarak, vatandaşların sık sık dalga amaçlı veya yemek siparişi vermek için arama yaptığını belirtti. Yaz dönemlerinde asılsız aramaların artış gösterdiğini söyleyen Eray Karaderili, göl üzerindeki poşet ve çöpleri ceset sanıp arama yapanların olduğunu da sözlerine ekledi. Yeğinaltay, vatandaşları acil çağrı merkezini sadece gerçek acil durumlarda aramaları gerektiği konusunda uyardı. Herhangi bir acil durumda kalp krizi geçiren birinin yaşamını kurtarabilmek için 112'nin önemine dikkat çekti. Bu bağlamda, çağrı merkezini meşgul eden kişi hakkında uygulanan para cezası, gereksiz aramalara karşı bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Van'ın Edremit ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bu yıl 8 bin 500 kez gereksiz yere arayarak meşgul eden kişiye, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idari para cezası kesildi.

Van'ın Edremit ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bu yıl 8 bin 500 kez gereksiz yere arayarak meşgul eden kişiye, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idari para cezası kesildi.