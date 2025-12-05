Van'da 8 Saatlik Operasyonla Tip 1 Aort Diseksiyonu Başarıyla Tedavi Edildi

Muş'tan aort damar yırtığı (Tip 1 diseksiyon) nedeniyle acil olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezine sevk edilen 3 çocuk babası İsmail Kalır, 8 saat süren başarılı bir ameliyatla hayata döndü. Operasyona Op. Dr. Hülüsi Helvacı, Op. Dr. Tahir Olgaç ve Uğur Postal liderliğindeki 15 kişilik ekip katıldı.

Operasyon ve uygulanan işlemler

Kalp Merkezi uzmanlarının tetkikleri, yırtığın her iki şah damarını da etkilediğini ortaya koydu. Acil müdahale kararıyla yapılan operasyonda şunlar uygulandı:

- Aort damarı ve aort kapağı değişimi

- Sağ koroner arterine by-pass

- Her iki şah damarına yapay damar greftleriyle by-pass

Ayrıca ekip, vakayı daha güvenli hale getirmek için 'Arkus Replasmanı' yöntemi uyguladı; işlem total sirkülasyon arresti altında yapılarak hasta derin hipotermiye alınmış ve ilgili damar segmenti yaklaşık bir saat boyunca 18 derecede tutuldu.

Uzmanlardan açıklama

Op. Dr. Tahir Olgaç, yapılan incelemeler sonucunda hastanın acil transferinin istendiğini belirterek, bu tablonun müdahale edilmediğinde genellikle 24 saat içinde ölüme yol açabildiğine dikkat çekti. Olgaç, 'Ameliyat öncesi tüm hazırlıklarımızı hızla tamamlayarak hastamızı vakit kaybetmeden operasyona aldık. Yaklaşık 8 saat süren bu zorlu ameliyatta, yakın zamanda vefat eden Sırrı Süreyya Önder’e uygulanan operasyonun daha da kompleks bir versiyonunu gerçekleştirdik,' ifadelerini kullandı.

Olgaç, operasyona ilişkin olarak ayrıca zorlu ameliyatın yaklaşık 15 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirildiğini ve hastanın ameliyat sonrası birinci günde bilincinin açıldığını, herhangi bir nörolojik komplikasyon gözlenmediğini bildirdi. Hastanın yoğun bakımda 5 gün izlendiği, sonrasında servise alınıp rehabilitasyon sürecinin başlatıldığı ve hastanın önümüzdeki hafta taburcu edilmesinin planlandığı belirtildi.

Op. Dr. Hülüsi Helvacı ise hastalığın nadir ve son derece ölümcül bir tablo olduğuna vurgu yaparak, 'Bu vakada hem iki şah damarını hem de aortun geniş ve uzun bir bölümünü içeren kapsamlı bir operasyon yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle ameliyat, standart uygulamaların ötesinde daha ileri düzey bir cerrahi gerektirdi,' dedi. Helvacı, ayrıca kemoterapi ilaçlarının ilgili branş hekimleri tarafından sonlandırıldığını ve hastanın yakından izlendiğini söyledi.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu, servisteki takiplerin tamamlanmasının ardından planlandığı şekilde taburcu edileceği aktarıldı.

