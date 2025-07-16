Van'da 'Adil-i Mutlak' Hat Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Van'da 'Adil-i Mutlak' Hat Sanatı Sergisi

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da 'Adil-i Mutlak' hat sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor. Albayrak Grubu'nun geleneksel hale getirdiği Hat Eserleri Sergisi, festivalin yedinci durağı olan Van'da sanatseverlerle bir araya geldi.

Hüsrev Paşa Camisi Avlusunda Açıldı

'Adil-i Mutlak' temasıyla hazırlanan sergi, Hüsrev Paşa Camisi avlusunda ziyarete açıldı. Hüsrev Paşa Camisi imamı ve hattat Ahmet Hüsrev Koyuncu, hat sanatının kültürel bir miras olduğunu ve serginin ilgi gördüğünü ifade etti.

Geçmişten Günümüze Hat Sanatı

Koyuncu, "Festival kapsamında bu yıl tekrar sergimizi açtık. Geçen yıl da 'Besmele-i Şerif' temasıyla düzenlenmişti. Bu sergi bizim için çok önemli. Sanatımız unutulmaya yüz tutmuştu, fakat yapılan festivallerle sanatımız tekrar gün yüzüne çıktı. Sergimiz iki yılda birçok ziyaretçiyi ağırladı. Bu durum bizi ve yöre halkını sevindirdi," dedi.

Turistlerin İlk Durağı

Hüsrev Paşa Camisi'nin Van'ın kalbi olduğunu belirten Koyuncu, "Birçok turist ilk olarak burayı ziyaret eder. Ziyaretleri esnasında sergimizi gezme fırsatı buluyorlar. Biz de ecdadımızın sanatını burada ziyaretçilere anlatıyoruz," şeklinde konuştu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da, Hüsrev Paşa Camisi avlusunda "Adil-i Mutlak" hat sergisi açıldı. Hüsrev Paşa Camisi imamı ve hattat Ahmet Hüsrev Koyuncu (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da, Hüsrev Paşa Camisi avlusunda "Adil-i Mutlak" hat sergisi açıldı. Hüsrev Paşa Camisi imamı ve hattat Ahmet Hüsrev Koyuncu (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.