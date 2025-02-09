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Van'da AFAD Ekiplerine Çığda Arama Kurtarma Eğitimi

Van'da AFAD, çığ olaylarına hızlı müdahale için eğitimler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 15:36
Van'da AFAD Ekiplerine Çığda Arama Kurtarma Eğitimi

Van'da AFAD Ekiplerine Çığda Arama Kurtarma Eğitimi

Van'da, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, farklı illerden gelen personele yönelik çığda arama kurtarma eğitimleri sürmektedir. Bu eğitimler, ülke genelinde yaşanabilecek çığ olaylarına daha hızlı ve etkili müdahale amacıyla gerçekleştirilmektedir.

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Adana ve Bursa'dan gelen eğitmenler, eğitimlerde Rize, Sivas, Muş ve Bitlis illerinden 39 arama kurtarma personeline çığ riski, çığda arama kurtarma faaliyetleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı konularında bilgilendirmelerde bulundular.

Eğitimlerde, teorik bilgilerin ardından Kurubaş bölgesinde çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirilmiştir. Bu tatbikat, eğitim programının önemli bir parçasını oluşturarak, katılımcıların pratik becerilerini geliştirmeyi hedeflemiştir.

Van'da Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, farklı illerden gelen personele...

Van'da Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, farklı illerden gelen personele verilen çığda arama kurtarma eğitimleri sürüyor.

Van'da Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, farklı illerden gelen personele...

Van'da Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, farklı illerden gelen personele verilen çığda arama kurtarma eğitimleri sürüyor.

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