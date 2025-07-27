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Van'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama: 1 Yaralı

Van’ın Özalp ilçesinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 13:51
Van'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama: 1 Yaralı

Van'da Patlama: 1 Ağır Yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde, sabah erken saatlerde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama sonucunda 1 kişi ağır yaralandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen patlama, iş yerinde büyük hasara yol açtı.

Olay Yeri ve Müdahale

Olayın ardından ihbar üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri başarılı bir şekilde müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemlerini aldı.

Ağır Yaralı Hastaneye Sevk Edildi

Patlama sırasında ağır yaralanan akaryakıt istasyonu çalışanı, ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Van'ın Özalp ilçesinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

Van'ın Özalp ilçesinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

Van'ın Özalp ilçesinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

Van'ın Özalp ilçesinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

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