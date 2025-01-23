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Van'da Bedensel Engelli Öğrenciye Karnesinde Hediye Yağdı

Van'da bir dernek, bedensel engelli Yusuf Erban'a akülü tekerlekli sandalye, tablet ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:58
Van'da Bedensel Engelli Öğrenciye Karnesinde Hediye Yağdı

Van'da Kärne Hediyeleriyle Bedensel Engelli Öğrenciyi Sevindirdiler

Van'ın Tuşba ilçesinde, Hayata Bir Dokunuş Yardımlaşma, Dayanışma ve Arama Kurtarma Derneği (HADAK), 12 yaşındaki bedensel engelli öğrenci Yusuf Erban'ın karnesini kutlamak amacıyla anlamlı bir yardımda bulundu.

Doğuştan bedensel engelli ve hidrosefali hastası olan 5. sınıf öğrencisi Yusuf, sosyal medya üzerinden dernek gönüllülerine ulaşarak akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Bu talep, dernek üyeleri ve hayırseverlerin desteğiyle karşılık buldu.

Yardım derneği, Yusuf'un karnesine özel olarak akülü tekerlekli sandalye, yatak, tablet ve kırtasiye malzemeleri hediye etti. Tekerlekli sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Yusuf, dernek üyelerine ve hayırseverlere içten teşekkürlerini iletti.

Akülü tekerlekli sandalyesinin hediye edilmesinin ardından, “Okuluma devam ediyorum, takdir belgesi aldım. Polis olmayı hayal ediyorum. Futbolu çok seviyorum, televizyondan tüm maçları takip ediyorum.” dedi.

Dernek Başkanı'ndan Açıklama

Dernek Başkanı Rıdvan Bade, gönüllü arkadaşlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için çaba sarf ettiklerini belirterek, “Yusuf Erban kardeşimiz sosyal medya üzerinden bize ulaştı. Hayırseverlerimizin yardımlarını paylaşıyoruz. Bedensel engelli kardeşimize akülü sandalye ve derslerine daha iyi çalışabilmesi için tablet hediye ettik. Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor.” şeklinde konuştu.

Yusuf'un annesi Hande Bartu ise, “5 çocuğum var. Oğlumun belden aşağısı felçli. Zor süreçlerden geçiyoruz. Elimden geldiğince çocuğuma bakmaya çalışıyorum. Destek olanlardan Allah razı olsun.” diyerek teşekkürlerini iletti.

Van'da yardım ve arama kurtarma faaliyeti yürüten dernek, karnesini alan 12 yaşındaki bedensel...

Van'da yardım ve arama kurtarma faaliyeti yürüten dernek, karnesini alan 12 yaşındaki bedensel engelli Yusuf Erban'a akülü tekerlekli sandalye, yatak, tablet ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Van'da yardım ve arama kurtarma faaliyeti yürüten dernek, karnesini alan 12 yaşındaki bedensel...

Van'da yardım ve arama kurtarma faaliyeti yürüten dernek, karnesini alan 12 yaşındaki bedensel engelli Yusuf Erban'a akülü tekerlekli sandalye, yatak, tablet ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

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